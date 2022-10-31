بسرعة شحن 210 وات – شاومي تُطلق سلسلة Redmi Note 12 بمواصفات ثورية

أعلنت العلامة التجارية ريدمي التابعة لعملاق التكنولوجيا الصيني شاومي عن الهاتف الذكي الأسرع شحناً في العالم ضمن سلسلة Redmi Note 12.

تتألف هواتف السلسلة الجديدة من أربع هواتف ولكن الإصدار الوحيد الأسرع شحناً في العالم هو Redmi Note 12 Explorer Edition.

ريدمي تُطلق سلسلة Redmi Note 12

يدعم الهاتف الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 210 وات. يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4300 مللي أمبير في الساعة والتي يُمكن إعادة شحنها من 0 وحتى 100% خلال 9 دقائق فقط.

للتذكير فقط، كانت قد أعلنت شركة أوبو عن حل الشحن فائق السرعة بقدرة 240 وات في وقت سابق من العام الجاري، ولكن حتى هذه اللحظة لم تطرح الشركة أي هاتف ذكي جديد يدعم هذه السرعة. وبالتالي، فإن ريدمي تحتل الصدارة الآن.

في الواقع، كل من Redmi Note 12 و Redmi Note 12 Pro و +Redmi Note 12 Pro و Redmi Note 12 Explorer Edition متشابهين في عدة نواحي، بالتأكيد مع بعض الاختلافات الطفيفة فيما بينهما.

دعونا نسلط الضوء على هذه الاختلافات من خلال هذا التقرير، ولكننا سنتطرق لأوجه التشابه في البداية.

أولاً الثلاثة هواتف الرئيسية في السلسلة تحتوي على نفس الشاشة، باستثناء وحيد في وظيفة الطلاء المستخدمة. تمتاز الهواتف الثلاثة بشاشة LED عالية الدقة قياس 6.67 إنش بدقة 2400×1080 بكسل بمعدل تحديث 120Hz ومعدل أخذ العينات باللمس بسرعة 240Hz ودعم مرئيات +HDR10 وكذلك Dolby Vision.

ثلاثي “Pro” يتم تشغيلهم بواسطة معالج Dimenisty 1080 SoC

تم تجهيز ثلاثي “Pro” بمعالج ميديا تيك Dimensity 1080 SoC مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6/8/12 جيجابايت رام من النوع LPDDR4X. في حين أن الطرازين الأوليين يحتويان على ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت من النوع UFS 2.2 بينما يحتوي الإصدار الثالث على سعة 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت.

تعمل جميع الهواتف بواسطة واجهة MIUI 13 المستندة على نظام أندرويد 12. وجميعهم يحتوون على فتحة مزدوجة لشرائح SIM والكاميرا الأمامية على جميع الهواتف بدقة 16 ميجابكسل.

جميع الهواتف تحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة، بالإضافة إلى مستشعر الأشعة تحت الحمراء. أيضاً من الجيد رؤية مقبس 3.5 ملم لسماعات الرأس ومكبرات صوت ستريو ودعم لتقنية Dolby Atmos وبلوتوث 5.2.

هناك بعض الاختلافات في مواصفات الكاميرا

هاتف Redmi Note 12 Pro يحتوي على مستشعر الكاميرا الرئيسي IMX766 بدقة 50 ميجابكسل مدعوم بتقنية التثبيت البصري OIS بفتحة عدسة f/1.88.

هذا وبالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 120 درجة بفتحة عدسة f/2.2 وفي النهاية كاميرا ماكرو أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4.

أما بالنسبة لطراز +Redmi Note 12 Pro وطراز Explorer Edition فيحتويان على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل من سامسونج. هذا هو مستشعر HMX الجديد من سامسونج بفتحة عدسة f/1.65 مدعوماُ بتقنية OIS. أما بالنسبة للكاميرتين الأخريين فهما نفس المتواجدين على طراز Note 12 Pro.

كل من Redmi Note 12 Pro و +Redmi Note 12 Pro يستمدان طاقتهما من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة. الهاتف الأول يدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات، بينما الطراز الثاني يدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 120 وات. الطراز الوحيد الذي يدعم سعة شحن 210 وات هو Explorer Edition.

من المتوقع أن تشق سلسلة ريدمي الجديدة طريقها إلى السوق العالمية

بالتأكيد سيتم إطلاق هواتف Redmi Note 12 على مستوى العالم، أو على الأقل بعضها. يبدأ سعر طراز Redmi Note 12 عند 165$ دولار أمريكي، بينما يبدأ سعر كل من Redmi Note 12 Pro و +Redmi Note 12 Pro عند سعر 234$ دولار أمريكي. أما بالنسبة لطراز Explorer Edition فهو يأتي بسعر 331$.