موعد إطلاق تحديثات ابل iOS 16.2 و iOS 16.3 القادمة

بعد إطلاق تحديث iOS 16 و iPadOS 16 لأجهزة الايفون والايباد تستعد ابل لإطلاق عدد من التحديثات الفرعية المهمة مثل iOS 16.2 و iPadOS 16.2 خلال الآونة القادمة، وإليك موعد إطلاق تلك التحديثات والمزايا التي قد تضمنها.

موعد إطلاق تحديث iOS 16.2 – منتصف ديسمبر

حالياً يتوفر تحديث iOS 16.1 لأجهزة الايفون و تحديث iPadOS 16.1 لأجهزة الايباد، وتعمل ابل حالياً على النسخة التجريبية من تحديثات iOS 16.2 و iPadOS 16.2.

بحسب صحيفة بلومبيرج الأمريكية – والتي عادةً ما تعتمد على مصادر موثوقة – فإن موعد إطلاق تحديث iOS 16.2 و iPadOS 16.2 هو منتصف ديسمبر 2022، بحسب مصادر للصحيفة داخل ابل.

النسخة التجريبية الأولى من تلك التحديثات صدرت بالفعل الأسبوع الماضي وقد أخذنا فكرة عما ستحمله لنا من مزايا وتغييرات جديدة.

من أهم الإضافات التي سوف تحملها لنا تلك التحديثات هي تطبيق Freeform والذي يتيح التعاون مع الأصدقاء وزملاء الدراسة والعمل لكتابة الافكار والرسم والتدوين. سيتوفر هذا التطبيق على أجهزة الآيفون والايباد وماك.

أيضاً هناك ميزة دعم الشاشات الخارجية مع خاصية منظم الواجهة Stage Manager على الايباد لفتح أكثر من تطبيق في آن واحد والتنقل بينها بسهولة.

هناك تعديلات أخرى منتظرة مثل إعادة تصميم تطبيق المنزل وتحسينات أخرى بسيطة في شاشة القفل كإضافة ويدجت خاص بتتبع النوم وإصلاحات أخرى.

قد تقوم ابل بإضافة تحسينات وأشياء أخرى في الإصدارات التجريبية المتتابعة قبل الإطلاق الرسمي في منتصف ديسمبر المقبل.

موعد إطلاق تحديث iOS 16.3 – فبراير 2023

في أجندة ابل، سوف يكون هناك لاحقاً تحديث أخر فرعي مهم وهو تحديث iOS 16.3 لأجهزة الايفون وتحديث iPadOS 16.3 لأجهزة الايباد وسوف يصدر للجمهور بحسب صحيفة بلومبيرج في شهر فبراير أو مارس من عام 2023 المقبل.

لا تقل التحديثات الفرعية أهمية عن التحديثات السنوية الكبرى، وتهدف إلى دعم استقرار النظام وترميمه وإصلاح الأخطاء وسد الثغرات الأمنية إن وُجدت.