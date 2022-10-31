بعد تحديث iOS 16.1 – هل هناك مشكلة في الوايفاي؟

قبل عدة أيام، قامت ابل بإطلاق تحديث iOS 16.1 والذي كان هدفه بالأساس إضافة بعض المزايا المهمة والتي تأخر إطلاقها مع الإطلاق الأولي للتحديث مع إصلاح بعض المشاكل التي تم رصدها خلال الآونة الأخيرة، رغم ذلك قد يكون تحديث iOS 16.1 تسبب في مشكلة في الاتصال بالوايفاي على هواتف الايفون.

تحديث iOS 16.1 ومشكلة الوايفاي

تم رصد شكاوى عدة عبر الإنترنت من مستخدمي هواتف ايفون بإصدارات مختلفة تفيد بأن أحياناً هواتف الايفون تفقد الاتصال بالوايفاي بشكل فُجائي وبطريقة عشوائية بعدما تم التحديث إلى iOS 16.1 الأخير.

تم رصد تلك الشكاوى في تغريدات للمستخدمين على موقع تويتر، وكذلك من منشورات على منتدى Reddit فضلاً عن شكاوى منشورة على منتدى الدعم الفني الرسمي الخاص بآبل.

طبيعة المشكلة

وفقاً لشهادات المستخدمين، فقد لاحظوا فقدان الاتصال بالوايفاي واختفاء شارة الاتصال على فترات وبشكل عشوائي على مدار اليوم، هذا بالرغم من عدم وجود أي تغير في البيئة المحيطة ومع سلامة وثبات الاتصال وخلوه نفسه من أي مشاكل.

مستخدمون آخرون أفادوا أن الاتصال بالوايفاي ينقطع من تلقاء نفسه عندما يتركون الهاتف بدون استخدام لفترة، بعضهم مثلاً يتصل جهازه بالوايفاي مساءً ويصحو صباحاً ليجد الاتصال معطل بلا سبب واضح.

العامل المشترك في كل هذه الشكاوى وموضع الاتهام هو تحديث iOS 16.1 إذ ظهرت المشكلة بعده، ولا يبدو الأمر مقتصراً فقط على الايفون بل إن أجهزة الايباد كذلك متضررة من نفس المشكلة مع تحديث iPadOS 16.1.

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حل المشكلة؟

مشكلة مثل هذه قد تزعجك كثيراً وربما تدفعك إلى تجربة حلول تقليدية مثل إعادة تشغيل “الراوتر” أو إعادة تشغيل الايفون أو الايباد وإذا كنت خبيراً فقد تجرب خيار إعادة ضبط إعدادات الشبكة.

(يمكن عمل ذلك بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > إعادة تعيين Reset > إعادة تعيين إعدادات الشبكة Reset Network Settings.)

غالبية مستخدمي الايفون والايباد أشاروا إلى أن تلك الحلول غير مجدية ولا تغير من الواقع شيئاً، والحل ربما قد يكمن في تحديث فرعي آخر جديد يحل مشكلة الوايفاي.

هل واجهت مشكلة مماثلة على جهاز الايفون أو الايباد الخاص بك؟ أخبرنا عبر التعليقات