صور مذهلة – شاهد عينات الكاميرا لهاتف Vivo X90 Pro المرتقب!

لدينا اليوم عينات كاميرا هواتف سلسلة فيفو إكس 90 – Vivo X90 والتي تكشف عن مدى تفوق مستشعر الكاميرا في توفير صور احترافية وعالية الجودة لم نراها من قبل على أي هاتف ذكي آخر.

تمت مشاركة هذه الصور خلال مؤتمر استراتيجية التصوير لشركة فيفو في الصين. وقد أكد Ice Universe من خلال تغريدته أن هذه الصور تم التقاطها بواسطة مستشعر بحجم 1 إنش.

عينات الكاميرا من سلسلة Vivo X90 تبدو مذهلة

المستشعر المقصود هنا هو IMX989 من شركة Sony وهو نفس المستشعر التي استخدمته شركة شاومي مع هاتف شاومي 12 إس ألترا الحصري للسوق الصينية.

هاتف Xiaomi 12S Ultra هو الهاتف الوحيد في العالم الذي يحتوي على هذا المستشعر، ولكن للأسف لم يكن مُقدر له بالوصول إلى الأسواق العالمية. وقالت شاومي أنه على المستخدمين انتظار سلسلة شاومي 13. ولكن بالعودة إلى سلسلة Vivo 90، تبدو عينات الكاميرا التي حصلنا عليها رائعة جداً.

من المؤكد أن شركة فيفو تخطط لإطلاق السلسلة أولاً في الصين، ثم بعد ذلك ستبدأ في إطلاقها على مستوى العالم. على كل حال، يبدو أن هذه الصور لم يتم التقاطها بواسطة وضع التصوير التلقائي، أو على الأقل ليس معظمها.

عدد الصور التي شاركتها الشركة 8 صور وجميعها تبدو مذهلة. ولكننا قمنا بضغطها أثناء رفعها هنا على السايت. أما إذا أردتم رؤيتها بجودتها الأصلية وحجمها الكامل، فيرجى النقر هنا.

حاولت الشركة أن تلتقط صور لأماكن مختلفة في الصين والتي اشتملت بعضها على جسر ضخم وبعض المناظر الطبيعية وحتى سور الصين العظيم وتم التقاط صور سماوية مختلفة أثناء الليل.

عند التمعن في الصور الفلكية (صور السماء في الليل) ستتأكد أن مستشعر Sony IMX989 قادر على صنع المعجزات. ومع ذلك، نعتقد أن المصور كان يستخدم حامل ثلاثي القوائم أثناء التقاطها.

الأمر المُسلم به هو أن الكاميرا على هواتف سلسلة Vivo X90 سوف تستخدم عدسات Ziess، ولكن بالتأكيد شركة فيفو سوف تضيف لمستها الخاصة من أجل ضبط الكاميرا وتحسينها بواسطة البرامج.

لطالما تمتعت هواتف فيفو الرائدة بسمعة طيبة جداً بفضل قدراتها البصرية. على سبيل المثال هاتف Vivo X70 Pro Plus كان أحد أفضل الهواتف الذكية على الإطلاق في مجال التصوير الفوتوغرافي وحصد نتائج لائقة جداً على موقع DXOMARK.

هاتف Vivo X80 Pro لم يكن استثناءً أيضاً. كلا الهاتفين من أفضل الهواتف الذكية من حيث قدرات التصوير، ويبدو أن الشركة تستهدف استكمال مسيرتها الناجحة في هذا الصدد مع سلسلة Vivo X90.

إذا التزمت شركة فيفو بنفس جدولها الزمني المعتاد، فمن المتوقع أن تصبح هواتف Vivo X90 رسمية قبل نهاية العام الجاري. في الواقع، عينات الكاميرا هذه جعلتنا متحمسين جداً لرؤية ما يمكنه فعله على هذه الهواتف.