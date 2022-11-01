واتس اب يختبر ميزة إرسال الرسائل لنفسك

واحدة من المزايا الجديدة التي يعمل عليها واتس اب حالياً هي السماح لك بإرسال رسائل إلى نفسك عبر التطبيق، فأنت من ستقوم بإرسال الرسالة وأنت في الوقت نفسه الذي ستستقبلها.

تم اكتشاف هذه الميزة في النسخة التجريبية من تطبيق واتس اب على الايفون والايباد، وفيها سوف يظهر رقم الهاتف الخاص بك ضمن جهات الاتصال التي يمكن إرسال الرسائل إليها.

إذا كنت تستخدم النسخة التجريبية من واتس اب، سوف تلاحظ وجود رقمك في جهات الاتصال وتم تسميته أنا (أنت) وعند اختياره تفتح لك نافذة محادثة لإرسال أي رسالة تريدها إلى نفسك.

بالطبع سوف يمكنك إرسال ما تشاء من رسائل وصور ومقاطع فيديو وروابط وملفات مثلما تفعل في أي شاشة محادثة على التطبيق لكن لن يمكنك إجرا مكالمة صوتية أو مرئية.

هذه الميزة مفيدة للغاية ويمكن الاعتماد عليها بأكثر من طريقة سواء للاحتفاظ ببعض الرسائل الهامة أو كطريقة لتسجيل الملاحظات أو تخزين بعض الملفات للرجوع إليها لاحقاً أو إعادة إرسالها.

جدير بالذكر أنه يمكنك بالفعل إرسال رسالة إلى نفسك في واتس اب من خلال هذه الطريقة: wa.me/+Number مع وضع رقم هاتفك بدلاً من Number مسبوقاً بمفتاح الدولة ثم نسخ الرابط ووضعه في المتصفح.

تطبيق تيليجرام يتيح ميزة مماثلة منذ سنوات وهي ميزة الرسائل المحفوظة Saved Messages والتي تتيح للمستخدمين إرسال رسائل إلى أنفسهم والاحتفاظ بها.