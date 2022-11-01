تتمتع هواتف سامسونج جالكسي S22 بسمعة طيبة في مجال التصوير الفوتوغرافي نظراً لاحتوائها على مجموعة من أفضل مستشعرات الكاميرا لعام 2022.

في حين أن هذه هي الحقيقة المُطلقة التي لا يختلف عليها رأيان، ولكن لا يزال بمقدور سامسونج أن تساهم في تحسينها بشكل كبير من خلال التحسينات البرمجية في تطبيقات الكاميرا.

أعلنت سامسونج للتو أنها ستوفر وضع التصوير الفلكي جنباً إلى جنب مع العديد من ميزات الكاميرا الجديدة لهواتف سلسلة جالكسي S22.

تلق ثلاثي سلسلة جالكسي S22 نتائج ممتازة من مراجعي مواقع الطرف الثالث عندما تم إطلاقها في وقت سابق من عام 2022 الجاري. جاءت الهواتف بتصميمات مشابهة لهواتف العام الماضي، ولكن الاختلاف الوحيد البارز ظهر على طراز جالكسي S22 ألترا الذي احتوى على تصميم كاميرا مختلفة.

تحديث جديد لسلسلة جالكسي S22 يجلب وضع التصوير الفلكي وميزات كاميرا جديدة

أتاحت سامسونج لمالكي هواتف جالكسي S22 القدرة على التقاط صور النجوم باستخدام تطبيق ExpertRAW. يتيح وضع التصوير هذا إمكانية التقاط صورة للسماء الليلية ورؤية النجوم بوضوح.

تم تقديم وضع التصوير هذا لأول مرة على هواتف جوجل بيكسل ومنذ ذلك الحين يتطلع العديد من مستخدمي الأندرويد لامتلاك شيء مشابه له.

هناك أيضاً ميزة جديدة للتعرضات المتعددة في تطبيق ExpertRAW الذي يتيح لك القدرة على التقاط صور متعددة ووضعها فوق بعضها البعض بطرق مختلفة. على سبيل المثال يمكنك التقاط صورة لمنظر طبيعي أو صورة لمجموعة من الزهور وتبدأ في تركيب صورتك الشخصية أعلاها وإضافة المزيد من التأثيرات المختلفة.

إذا كنت تمتلك أي من هواتف سامسونج جالكسي المدعومة، فيمكنك تنزيل هذا التطبيق من متجر سامسونج جالكسي والاستفادة من جميع ميزاته وتفعيل أو تعطيل التأثيرات التي يحتوي عليها بما يتوافق مع وجهة نظرك الشخصية.

يتضمن التطبيق القدرة على التبديل التلقائي للعدسة وتمكين وضع HDR التلقائي والتصوير السريع بمجرد النقر على زر الغالق والعديد من الميزات الأخرى.

في نفس الوقت، تطبيق Camera Assistant الذي طرحته سامسونج مؤخراً يعمل على تنعيم الصور الشخصية للحصول على صور أكثر جمالية ومظهر أفضل.

يبدو أن سامسونج تحاول مواكبة القدرات البصرية بهواتف جوجل بيكسل 7 الذي تم إطلاقها منذ أسابيع قليلة. أيضاً تم إطلاق هواتف ايفون 14 برو التي حصلت على ترقية مذهلة في قدرات التصوير.

لذا، أي مساهمة من شركة سامسونج في الوقت الحالي هي بمثابة خطوة إيجابية على الدرب الصحيح ستمنح مستخدمي هواتفها المزيد من الراحة حتى يحين موعد إطلاق هواتف جالكسي S23.