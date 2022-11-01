كاميرا هاتف سامسونج جالكسي S23 ألترا ستفتقد هذه الميزة!

ظهرت للتو المزيد من التفاصيل حول مستشعر الكاميرا بدقة 200 ميجابكسل المتوقع أن يتم استخدامه في هاتف سامسونج جالكسي S23 ألترا والتي وللأسف الشديد قد تكون محبطة ومخيبة للآمال.

يُقال أن الرائد القادم لشركة سامسونج لن يدعم وضع التصوير بدقة 50 ميجابكسل. هذا يعني أنه في حال كنت تشعر أن وضع التصوير بدقة 200 ميجابكسل مبالغ فيه بشكل كبير أو لا ترغب في الحصول على صور ضخمة جداً من حيث المساحة فلن تجد أمامك خيار آخر سوى التصوير بدقة 12.5 ميجابكسل.

للأسف يبدو أن المستشعر الجديد لا يدعم أي حل وسط – على الأقل هذا ما أكد عليه المُسرب الشهير Ice Universe مؤخراً – وقد تكون معلوماته صحيحة بالفعل.

كاميرا هاتف سامسونج جالكسي S23 ألترا تفتقر لوضع التصوير بدقة 50 ميجابكسل

على مدار الأشهر القليلة الماضية أفادت العديد من التقارير أن هاتف سامسونج جالكسي S23 ألترا سوف يحتوي على مستشعر جديد بدقة 200 ميجابكسل والذي يحمل لقب ISEOCELL HP2 والذي لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي حتى الآن.

هذا المستشعر سيكون الرابع لشركة سامسونج الذي يأتي بدقة 200 ميجابكسل. أول مستشعر للشركة كان ISOCELL HP1 والذي رأيناه على هواتف موتورولا وشاومي. بعد ذلك أعلنت الشركة عن مستشعر HP3 في مايو الماضي والذي لم يتم استخدامه في أي هاتف حتى الآن.

مؤخراً فقط أعلنت الشركة عن مستشعر ISOCELL HPX في الصين ويُقال أنه سيكون حصري لهواتف الشركات الصينية فقط. على الرغم من أن الثلاثة مستشعرات تأتي بدقة 200 ميجابكسل إلا أن هناك بعض الاختلافات الجوهرية بينهما بما في ذلك حجم المستشعر وحجم البكسل.

تشير الشائعات إلى أن مستشعر HP2 القادم سيتوسط كل من HP3 و HP1 ولكنه سيكون الأفضل والأكثر تطوراً من سامسونج ومن المتوقع أن يقدم جودة صورة مُحسنة.

ولكن وفقاً للتسريب الأخير يُقال أن المستشعر لن يدعم سوى تقنية Pixel Binning المعروفة باسم دمج البكسل بمعدل 4×4 لتحويل المستشعر إلى دقة 12.5 ميجابكسل.

كل من مستشعر HP1 و HP3 السابقين يدعمان تقنية دمج البكسل 2×2 لتحويل المستشعر إلى دقة 50 ميجابكسل. إذا كانت المعلومات التي لدينا اليوم صحيحة، فسوف يفتقر مستشعر HP2 لهذه الميزة.