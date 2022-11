الوقاية من تفاقم مرض المدخنين الخطير

روسيا – يرتبط ضيق التنفس في حالات كثيرة بقلة النشاط البدني وزيادة الوزن. ولكن غالبا ما تكون المشكلة أعمق من ذلك بكثير وخاصة إذا كان الشخص من المدخنين.

ويشير الدكتور أندريه كوليشوف، أخصائي أمراض الرئة، إلى أن مرض الانسداد الرئوي المزمن يمكن أن يؤدي إلى الإعاقة والوفاة.

ووفقا للخبراء، التدخين هو أحد الأسباب الرئيسية لتطور هذا المرض الرئوي المزمن. ومن الأسباب الأخرى عمليات الانتاج الضارة وبعض المواد والألياف، وكذلك التهابات الجهاز التنفسي في مرحلة الطفولة وأيضا أمراض القصيبات الهوائية والبيئة الضارة.

ويطلق الخبراء على مرض الانسداد الرئوي المزمن أسم مرض المدخنين، لأن معظم أمراض الرئة تظهر لدى المدخنين. لذلك فإن أفضل طريقة للوقاية من هذا المرض هي الإقلاع عن التدخين. ولكن يجب أن نعلم أن التدخين “السلبي” يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بهذا المرض، نتيجة استنشاق دخان السجائر.

ووفقا للأطباء، يمكن الوقاية من المرض أيضا بالتطعيم، وكذلك باستخدام أجهزة تنقية الهواء والمؤينات وأجهزة ترطيب الهواء.

