ما فوائد الجوز واللوز والبندق والفستق للجسم؟

روسيا – تعتبر المكسرات من الأطعمة المفضلة، لذلك تستخدم عادة كوجبة خفيفة. فما هي خصائصها المفيدة؟ وهل تحتوي فعلا على سعرات حرارية كثيرة؟

يشير الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي، إلى أن المكسرات مفيدة جدا للجسم، وتؤثر إيجابيا في نشاط الدماغ. وعلاوة على ذلك لها العديد من الخصائص المفيدة الأخرى.

الجوز– يحتوي الجوز على السليكون (الضروري للأنسجة) والكوبالت (الضروري لعملية التمثيل الغذائي) والمنغنيز (الضروري للمناعة وإنتاج الدم). كما يعتبر الجوز أيضا مصدرا لأحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية المتعددة غير المشبعة. وبالطبع تحتوى 100 غرام من الجوز على حوالي 650 سعرة حرارية. لذلك، يجب عدم الإفراط بتناوله، بل يكفي تناول كمية قليلة منه للشعور بالشبع والحصول على جميع العناصر الغذائية، دون أن يسبب هذا زيادة في الوزن.

الجوز البرازيلي– يحتوي هذا الجوز على النحاس الضروري للوقاية من المؤكسدات، والزنك لمنظومة المناعة، والمغنيسيوم الذي يؤثر إيجابيا في الجهاز العصبي. ولكن لا ينصح بالإفراط في تناوله نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من السيلينيوم الذي عند زيادة تركيزه يمكن أن يصبح ساما. لذلك من الأفضل تناول 1-2 حبتين منه في اليوم للحصول على فوائده.

اللوز– يحتوي اللوز على أعلى نسبة من المغنيسيوم. وهذا العنصر ضروري جدا للجهاز العصبي، حيث يجعلنا أكثر هدوءا وتوازنا. كما أن المغنيسيوم يؤثر في القوة العضلية. وعلاوة على هذا يحتوي اللوز على الفوسفور، الذي يساهم في تكوين النسيج العظمي، وكذلك على الكوبالت (الضروري لعملية التمثيل الغذائي) والمنغنيز (للمناعة وإنتاج الدم) والبوتاسيوم للقلب.

البندق– أهم خاصية للبندق هي تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، وتغيير نسبة الكوليسترول “الجيد” إلى “الضار” لصالح الأول. وعلاوة على ذلك البندق غني بعنصر الكروم (للوقاية من السمنة)، والمغنيسيوم ومركب البيوتين الذي ينظم إنتاج الأنسولين.

الفستق– يحتوي الفستق على البوتاسيوم، الذي يؤثر إيجابيا في عمل القلب. كما أنه غني بفيتامينات مجموعة B الضرورية للجهاز العصبي والدماغ وحالة الجلد والأظافر والشعر. وعلاون على ذلك يعتبر الفستق مصدرا للسيليكون والنحاس.

