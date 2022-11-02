كم تدوم بطارية ايفون 14 ؟ إليك سعة وعمر البطارية

عمر بطارية ايفون 14 من الأمور المهمة التي تشغل بال المستخدم قبل شراء الهاتف مع أمور أخرى مثل الأداء وجودة الكاميرا وأمور أخرى. في هذا المقال سوف نتناول الحديث حول بطارية ايفون 14 بشيءٍ من التفصيل.

سعة البطارية في ايفون 14

تبلغ سعة بطارية ايفون 14 نحو 3279 ملي أمبير وهذا الرقم في حد ذاته لا يعني شيئاً ولا يصلح للمقارنة لأن عمر البطارية الفعلي يعتمد بالإضافة إلى ذلك على عوامل أخرى مثل طبيعة نظام التشغيل واستهلاك المعالج وباقي المكونات للطاقة وغير ذلك.

هاتف ايفون 14 يعمل بمعالج ابل A15 Bionic مع شاشة من نوع OLED بقياس 6.1 إنش بتردد 60 هيرتز، وكلها عوامل تساعد على تقليل استهلاك الطاقة من البطارية.

كم يدوم عمر بطارية ايفون 14 ؟

هذا الأمر يتوقف على طريقة وطبيعة استخدام كل مستخدم والتطبيقات التي يقوم بتشغيلها ومعدل استهلاكها للطاقة. ولكن بشكل تقريبي يمكننا القول أن بطارية iPhone 14 تدوم كالآتي:

حتى 76 ساعة (نحو يومين ونصف) مع الاستخدام الخفيف (ساعتين ونصف يومياً).

أو حتى 53 ساعة (أكثر من يومين ونصف) مع الاستخدام المتوسط (4 ساعات يومياً)

أو حتى 33 ساعة مع الاستخدام الشديد (7 ساعات يومياً).

سرعة الشحن

باستخدام شاحن الايفون التقليدي (بقوة 20 وات ويُباع منفصلاً) يتم شحن بطارية حتى 80% في أقل من ساعة، بينما يتم شحن البطارية بالكامل حتى 100% في غضون ساعتين كاملتين. كان ذلك بالنسبة للشحن السلكي، أما الشحن اللاسلكي فيستمر حوالي 3 ساعات لشحن بطارية iPhone 14 بحسب اختبارات منصة DXOMark لأبحاث السوق.