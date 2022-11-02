تنويه: ساعة جوجل بيكسل تُعاني من مشكلة احتراق الشاشة بعد أيام قليلة من استخدامها!

تم إطلاق ساعة جوجل بيكسل وتش منذ عدة أسابيع قليلة وهي أصبحت الآن في أيدي عدد كبير من الأشخاص. ولكن مؤخراً بدأنا نرصد بعض المشاكل على الساعة، مثل مشكلة احتراق الشاشة “Burn In” التي ظهرت مع عدد كبير من المستخدمين الذين بدأوا يتحدثون عن المشكلة على منصة Reddit.

يمكنكم رؤية المشكلة بوضوح من هنا والتي هب عبارة عن ومضات سريعة متتالية من الضوء الخافت التي تظهر بشكل متكرر على شاشة الساعة. بالتأكيد هذه أخبار سيئة جداً بالنظر إلى أن الساعة لم يتعدى عمرها شهر واحد تقريباً في أيدي المستخدمين.

ذكر أحد المتضررين من المشكلة أنه يعتقد أنها لها علاقة بخاصية الشاشة الدائمة AoD ولكن حتى وإن تم نسب المشكلة إلى خاصية الشاشة الدائمة، فهو بالتأكيد موقف محبط ومخيب للآمال بالنظر إلى عمر الساعة.

بعض مراجعي مواقع الطرف الثالث التي قدمت مراجعتاها للساعة يذكر أنه لم يواجه هذه المشكلة، ولكنه في نفس الوقت ذكر أنه لم يهتم بتفعيل خاصية AoD إلا لمدة يوم واحد فقط من أجل اختبار عمر البطارية والتأكد مما إذا كانت خاصية الشاشة الدائمة لها تأثير ملموس على عمر البطارية. وربما هذا هو السبب في عدم ملاحظته للمشكلة.

تعطيل خاصية AoD هو الحل الوحيد المؤقت

ذكر العديد من المستخدمين على تويتر أن الحل الوحيد لمشكلة احتراق الشاشة على ساعة جوجل بيكسل هو إيقاف تشغيل خاصية AoD ولكن من المحتمل ألا يظهر تأثيرها على الفور، بل من الضروري الانتظار عدة أيام متتالية قبل أن تختفي المشكلة.

بالنظر إلى طريقة إعداد نظام Wear OS الذي يحب إبقاء وجه الساعة قيد التشغيل في الخلفية دائماً، فعلى الأرجح هذه ليست مشكلة مادية في مكونات وعتاد الساعة، وإنما هي مشكلة متعلقة بنظام التشغيل فقط.

جدير بالذكر أن العديد من مالكي ساعة جالكسي وتش 4 وساعة جالكسي وتش 5 ذكروا نفس المشكلة تماماً أثناء تفعيلهم لخاصية AoD بشكل دائم. وهو ما دفعهم لتعطيل الخاصية.

وبالتالي، إذا كنت تمتلك الساعة بالفعل وتريد التخلص من مشكلة “الاحتراق” التي ظهرت مؤخراً فلا يوجد خيار أمامك سوى إيقاف تشغيل AoD والانتظار لعدة أيام حتى تختفي المشكلة بشكل نهائي.