ايفون 15 برو قد يأتي بدون أزرار حقيقية تقليدية!

ابل استغنت بالكلية عن زر Home في جميع منتجاتها الآن، وربما حان الدور على باقي الأزرار الجانبية مثل زر قفل الشاشة وأزرار التحكم في الصوت.

بحسب المسرب الشهير Ming-Chi Kuo فإن ابل سوف تتخلى عن الأزرار الجانبية في الايفون بشكلها التقليدي المعتاد الذي نعرفه جميعاً.

وفقاً لما جاء في التسريبات، فإن هواتف ايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس القادمة سوف تأتي بلا أزرار تقليدية بدلاً من ذلك سيكون هناك أزرار ثابتة ذات تصميم وآلية تشبه تصميم زر Home في هواتف ايفون 7 وايفون 8.

هذا يعني أن تلك الأزرار سوف تكون أزراراً ثابتة و تحتوي على محرك يولد شعوراً بالحركة والضغط عند التعامل معه دون أن يتحرك أو ينضغط فعلياً بنفس الآلية الموجودة في زر Home على الايفون 7 والايفون 8.

بمجرد لمس الزر ينتج المحرك الموجود بداخله اهتزازات كما لو ضغط المستخدم عليه فعلياً. هذا سوف ينطبق على 3 أزرار هي زر رفع الصوت وزر خفضه بالإضافة إلى زر قفل الشاشة على جانبي الجهاز.

هذا التغير في تصميم الأزرار الجانبية في هواتف ايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس ستكون أيضاً مع تغير آخر مهم وهو إضافة منفذ شحن USB C عوضاً عن منفذ Lightning لأول مرة في الايفون.

هذا التغييرات في التصميم قد تقتصر في البداية فقط على إصدارات برو من ايفون 15 دون الإصدارات العادية التي ربما تحتفظ بالتصميم التقليدي للأزرار.