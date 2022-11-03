هاتف OnePlus 10T يتلقى الإصدار التجريبي من أندرويد 13 في الخارج!

منذ عدة أيام قليلة ذكرت شركة وان بلس أن هاتف OnePlus 10T سوف يحصل على الإصدار التجريبي من أندرويد 13 خلال وقت قريب. وبالفعل الشركة الصينية كانت صادقة في كلمتها.

حصل الهاتف مؤخراً على الإصدار التجريبي من واجهة OxygenOS 13 المستندة على نظام أندرويد 13 وهو متاح حالياً للسوق الهندية. ومع ذلك، لم تذكر الشركة ما إذا كان الإصدار التجريبي سيكون متاحاً للأسواق الأخرى.

واجهة OxygenOS 13 المستندة على نظام أندرويد 13 تجلب العديد من الميزات والتحسينات الجديدة من أجل هاتف OnePlus 10T جنباً إلى جنب مع بعض التغييرات الطفيفة في واجهة المستخدم.

تدّعي شركة وان بلس أن التغييرات الجديدة التي طرأت على الواجهة ستوفر راحة بصرية أفضل لعين المستخدم مع إمكانية القراءة بشكل أفضل.

بالإضافة إلى ذلك سيحصل الهاتف على العديد من مزايا التخصيص والضبط الجديدة، فضلاً عن تعزيز مستوى أمان الهاتف وحماية خصوصية المستخدم وتحسين تجربة اللعب على الهاتف.

يمكنك الاطلاع على كل ما جاء في سجل التغيير الخاص بالتحديث من خلال الإعلان الرسمي على موقع منتدى الشركة من هذا الرابط.

ومع ذلك، يبدو أن هناك بعض المشاكل التي واجهت المستخدمين بمجرد بدء التعامل مع الهاتف بعد التحديث الجديد، حيث اشتكى بعض المستخدمين من مشكلة الخلفية الضبابية على شاشة القفل، وعدم ظهور مؤشر الرسوم المتحركة لموجة الشحن على شاشة القفل بشكل صحيح، ومشكلة أخرى في وظيفة التوسيع أثناء تجربة المشاهدة في “وضع الفيلم”.

من المتوقع أن تُعالج شركة وان بلس جميع هذه المشاكل من خلال الإصدارات التجريبية التالية من واجهة OxygenOS 13 على هاتف OnePlus 10T.

أما بالنسبة للإصدار النهائي من الواجهة، فلم تذكر الشركة أي جدول زمني محدد. إذا توافر لدينا المزيد من المعلومات حول هذا الأمر، فبالتأكيد سنخبركم بكل ما هو جديد من خلال تقاريرنا القادمة.

الجدير بذكره هو أنه في حالة كنت تمتلك الهاتف فمن المحتمل أن تكون من بين سعداء الحظ وتحصل على التحديث التجريبي خلال الأسابيع القادمة، ومع ذلك لسنا متأكدين من صحة هذه المعلومة.

على كل حال يجب أن تتأكد من توفير مساحة فارغة على ذاكرة الهاتف الداخلية إذ أن مساحة التحديث تتجاوز 4.8 جيجابايت تقريباً.