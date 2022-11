بعد بيع صقر بمليون دولار.. غفير سوادني يسرق صقرا من صاحبه في الكفرة

أعلنت مديرية أمن الكفرة، القبض على شخص سوداني الجنسية يعمل غفيرا لمزرعة، بتهمة سرقة صقر من صاحب المزرعة التي يعمل بها.

وذكرت مديرية أمن الكفرة أنّ قوات الشرطة تمكّنت أمس الأربعاء من القبض على المشتبه به في منطقة تقع جنوب المدينة أثناء محاولته الهرب إلى السودان، على متن شاحنة.

وكانت منصات موقع “تيك توك” الشهير، في ليبيا شهدت إقامة مزاد علني أقيم لبيع صقر شاهين، وحظي المزاد تفاعلا واسعا من قبل عشاق الصقور.

واسمر الآلاف من الأشخاص لساعات عدة أمام شاشات هواتفهم بانتظار انتهاء المنافسة المحتدمة والتي اعتبرت فريدة من نوعها نظرا لندرة المزادات التي عادة ما تنظم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصل ثمن الصقر من نوع أنثى الشاهين والذي عرض للبيع في المزاد الافتراضي الذي أقيم في البلاد إلى 4 ملايين دينار و700 ألف أي ما يوازي مليون دولار تقريبا.

ونجح رجل الأعمال حاتم بو قلة وهو مقرب من أبناء خليفة حفتر في الفوز بالمزاد والحصول على أنثى شاهين أو ما يعرف أحيانا باسم الصقر الجوّال، أو الشيهانة.

ويصل طول جسد الشاهين إلى ما بين 34 و50 سنتيمتر، ويتراوح باع جناحيه ما بين حوالي 80 و120 سنتيمتر، ويعد من اشهر أنواع الصقور حول العالم وأثمنها.

