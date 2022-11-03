سامسونج تطرح تطبيق Camera Assistant – ما الذي يقدمه لمستخدمي هواتف جالكسي؟

طرحت سامسونج تطبيق كاميرا جديد لمستخدمي هواتف جالكسي. تطبيق الكاميرا الذي يُسمى Camera Assistant أو بالعربية “مساعد الكاميرا” يساعد على تحسين إخراج جودة الصورة.

على عكس تطبيق ExpertRAW الحصري لهواتف سامسونج جالكسي الرائدة، فإن تطبيق “مساعد الكاميرا” متاح لجميع هواتف سامسونج جالكسي وهو جزء من مجموعة تخصيص Good Lock من سامسونج.

يضيف تطبيق “مساعد الكاميرا” العديد من الميزات المتقدمة إلى تطبيق الكاميرا الافتراضي. الآن بات ممكناً تفعيل أو تعطيل وضع التصوير HDR التلقائي وهي ميزة متواجدة منذ واجهة One UI 4.1.

أيضاً أثناء التصوير في الوضع الرأسي، بات من الممكن استخدام ميزة جديدة لتنعيم ملمس الوجه والشعر. ولكن من الممكن تعطيل هذه الميزة للحصول على نسيج بتفاصيل أكثر دقة.

أيضاً تعتبر خاصية التبديل التلقائي للعدسة من الميزات الجديدة التي اشتمل عليها تطبيق مساعد الكاميرا إذ تسمح هذه الميزة للهاتف بالقدرة على الانتقال تلقائياً إلى العدسة اليمنى بناءً على مستوى السطوع المتاح في البيئة المحيطة وتحليل المسافة بينك وبين الهدف.

عند التصوير بمعدل تقريب 3x سيتحول الهاتف بشكل تلقائي إلى العدسة واسعة المجال للحصول على نتائج أكثر سطوعاً وأكثر تفصيلاً مع زيادة حدة التركيز. هذه الميزة جيدة جداً وتلعب دور أساسي عند التقاط لقطات تكبير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

علاوة على ذلك، تطبيق مساعد الكاميرا يتيح إمكانية التبديل إلى وضع تسجيل فيديو عندما تكون على وضع التقاط الصور. كل ما يلزمك هو النقر المطول على زر الغالق للتبديل إلى وضع تسجيل الفيديو. والغرض من هذه الميزة التي تُسمى “Quick Take” هي مساعدة المستخدمين على بدء التسجيل بسرعة حتى لا تفوتهم أي مشاهد هامة.

أيضاً أصبح من الممكن تعيين مؤقت زمني للالتقاط أثناء التصوير وتعيين عدد الصور التي تريد التقاطها سواء كانت صورة واحدة أو ثلاث صور أو خمسة صور أو سبعة صور.

يضيف تطبيق Camera Assistant العديد من الميزات المتقدمة

يعمل تطبيق Camera Assistant على تحسين جودة إخراج الصور من خلال تقنية “Quick Shot” والتي تسمح بالقدرة على التقاط صور متعددة للأهداف المتحركة.

أيضاً عملت سامسونج على تحسين التركيز التلقائي من أجل تقليل مستوى الضبابية في الصور. في الوقت الحالي هذه الميزة متاحة للكاميرات الخلفية فقط، ولكن تخطط الشركة لدعم العدسات الأمامية أيضاً في المستقبل.

يتيح لك التطبيق اختيار مهلة الكاميرا يدوياً حيث يمكنك الاختيار بين دقيقة واحدة وحتى 10 دقائق وبعد ذلك ستدخل الكاميرا في وضع الخمول بشكل تلقائي.

في الوقت الحالي تطبيق “مساعد الكاميرا” من سامسونج متاح لعدد كبير من هواتف جالكسي المدعومة عبر متجر Galaxy Store. وبمجرد تنزيله على هاتفك يمكنك الوصول إليه عبر خدمة Good Lock من سامسونج. أيضاً ستحصل على اختصار مخصص للتطبيق من إعدادات الكاميرا.