طريقة سهلة وبسيطة لإطالة العمر وعلاج العديد من الأمراض

الصين – أوضح مدرب تاي تشي ومؤلف كتاب “السقوط ليس خيارا”، جورج لوكر، إن التدريب على التوازن هو طريقة سهلة لعلاج العديد من الأمراض وإطالة العمر.

وأوضح لوكر أن مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم يموتون كل عام نتيجة إصابات لحقت بهم بسبب السقوط، ومعظمهم من كبار السن الذين يعانون من ضعف التوازن، لهذا السبب، يخافون من الخروج والقيام بنشاطات، ولهذا، فإنهم يضعفون أكثر ويفقدون مهارة التحكم في الجسم.

وذكر لوكر أن فقدان التوازن يبدأ في سن 45، وفي هذا العمر تصبح عضلات الأرداف والفخذين أصغر. وهذه من أقوى عضلات الجسم. بالنسبة للكثيرين، ينمو البطن، وتظل الأرجل نحيفة بسبب التغذية ونمط الحياة، لهذا يجب الوقاية من فقدان التوازن بالفعل في هذا العمر.

من جانبها قالت أخصائية العلاج الطبيعي آنا لوي إنه في مرحلة البلوغ، تصبح النساء أقل قدرة على الحركة من الرجال، لذلك يجب أن يكنّ أكثر نشاطا.

ووفقا للوكر تعد رياضة تاي تشي من أفضل الطرق لتحقيق التوازن، مشيرة إلى أن حوالي 50 مليون شخص في الصين وأكثر من 150 مليون شخص في دول أخرى يمارسون تدريب تاي تشي غير المتعب والذي يسمح لنا بتطوير مهارات مختلفة.

