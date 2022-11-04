طريقة شراء مايكروسوفت أوفيس 2021 و ويندوز 10 بسعر لا يصدق!

إذا كنت تبحث عن نسخ مجانية من مايكروسوفت ويندوز ومايكروسوفت أوفيس على الإنترنت فقد تقع ضحية الإصدارات الملغمة بالفيروسات والبرمجيات الخبيثة التي تضرك وتفسد بياناتك وملفاتك.

البديل الآخر قد يكون شراء الإصدارات الأصلية لكنها بالنسبة للكثيرين مرتفعة الثمن وتكلف مئات الدولارات ما يحول دون اقتنائها. هناك حل وسط وهو شراء مفاتيح التفعيل الأصلية لبرامج مايكروسوفت أوفيس ومايكروسوفت ويندوز من متجر موثوق مثل KeysFan يوفرها بأسعار مناسبة ورخيصة للغاية وبسرعة كبيرة.

هناك تخفيضات أكبر على مفاتيح تفعيل منتجات مايكروسوفت يتيحها موقع KeysFan تجعل الأسعار أقل وأقل مما هي عليه بالفعل مع مهرجان KeysFan 11.11

يتيح متجر Keysfan منتجات مايكروسوفت ويندوز ومايكروسوفت أوفيس بأقل الأسعار الممكنة، حيث ستحصل على رخصة تفعيل أصلية ومضمونة وتحديثات دورية وترقيات مجانية تماماً مثل النسخة الأصلية.

مايكروسوفت أوفيس 2021 بأقل سعر .. فقط من 13$ !

MS Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – $26.11

Office 2021 Pro Plus 2 Keys Pack – $41.11 only ($20.55/Key)

Office 2021 Pro Plus 3 Keys Pack – $58.11 only ($19.37/Key)

Microsoft Office 2021 Professional Plus Key 5 PCs – $69.11 only ($13.82/PC)

MS Office 2019 Professional Plus Key – 1 PC – $24.11

Microsoft Office 2016 Professional Plus Key – 1 PC – $20.11

مايكروسوفت ويندوز بسعر يبدأ من 6$

Microsoft Windows 10 Pro Key – 1 PC – $7.43

Microsoft Windows 10 Pro Key – 2 PCs – $12.44 only ($6.22/PC)

Windows 10 Pro 3 Keys Pack – $21.57 only ($7.19/Key)

Windows 10 Pro 5 Keys Pack – $33.99 only ($6.79/Key)

Microsoft Windows 10 Home Key – 1 PC – $7.32

Win 10 Home Key – 2 PCs – $12.21 only ($6.11/PC)

Win 10 Home 3 Keys Pack – $21.06 only ($7.02/Key)

Win 10 Home 5 Keys Pack – $33.45 only ($6.69/Key)

MS Windows 11 Pro Key – 1 PC – $11.11

Windows 11 Pro 2 Keys Pack – $21.66 only ($10.83/Key)

Windows 11 Pro -5PCs – $49.88 only ($9.98/PC)

62% خصم مع كوبون KFLE62 على ويندوز و أوفيس

Windows 11 Professional + Office 2021 Professional Plus Keys Bundle – $33.99

Windows 11 Professional + Office 2019 Professional Plus Keys Bundle – $31.99

Windows 10 Professional + Office 2021 Professional Plus Keys Bundle – $31.76

Windows 10 Professional + Office 2019 Professional Plus Keys Bundle – $29.70

Microsoft Office 2019 Home and Student – 1 User – $31.15

Office 2019 Home and Business Key – 1 PC – – $47.77

Office 365 Professional Plus Account – 1 Device 1 Year – $14.81

Office 365 Professional Plus Account – 5 Devices 1 Year – $31.35

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Microsoft Office 2021 Home and Business – Mac – $68.66

Office 2019 Home and Business Key for Mac – $66.22

Office 2016 Home and Business Key for Mac – $60.81

أدوات وبرامج حاسوبية بأسعار مميزة

هناك عدد من برامج الحاسوب والأدوات المتاحة التي يمكنك الحصول عليها في مقابل سعر مميز لأداء وظائف مختلفة ومهمة على نظام التشغيل مثل:



Ashampoo PDF Pro 3 – $25.61

IObit Driver Booster 10 Pro – $16.39

MacBooster 8 Lifetime Subscription – $10.24

متجر Keysfan.com هو متجر متخصص في بيع مفاتيح التفعيل الأصلية لمنتجات مايكروسوفت المتنوعة وكذلك الألعاب والبرامج المختلفة على أجهزة الحاسوب بأسعار تنافسية، بضغطات زر وفي دقائق معدودة يمكنك أن تنهي عملية الشراء عبر الإنترنت وسوف يصلك مفتاح التفعيل الأصلي عبر البريد الإلكتروني الخاص بك.

المتجر آمن ويقدم مفاتيح تفعيل أصلية لكل منتجات مايكروسوفت التي ترغب بها، وستوفر عليك الكثير من الأموال مقارنة بالأسعار الرسمية المتاحة بمئات الدولارات.

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