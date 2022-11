بسبب نيّته تسريح موظفي تويتر.. «إيلون ماسك» في مواجهة القضاء

رفعت المحامية الأمريكية، شانون ليسريوردان، دعوى قضائية جماعية ضد تويتر بسبب خطط الشركة، التي اشتراها مؤخرا رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، لتسريح عدد من الموظفين.

وذكرت وكالة بلومبيرغ، أنّه جرى رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية في سان فرانسيسكو. بينما يحظر القانون الفيدرالي على الشركات الكبيرة إجراء عمليات تسريح جماعي للعمال دون إشعار مسبق للموظفين قبل 60 يوما على الأقل من التسريح.

وقالت ليسريوردان، «لقد رفعنا هذه الدعوى الليلة للتأكد من أن الموظفين يعرفون أنهم ليسوا مضطرين للتنازل عن حقوقهم وأن لديهم القدرة على الدفاع عنها».

وأشارت بلومبرغ سابقا أنّ ماسك يخطط لإلغاء نحو 3700 وظيفة في الشركة في محاولة لخفض التكاليف، كما هو مذكور في رسائل البريد الإلكتروني للموظفين، سيتم إرسال جميع إشعارات التسريح اليوم الجمعة، مع إغلاق مكاتب تويتر مؤقتا وتعليق بطاقات دخول الموظفين.

وأوضحت منصة التواصل الاجتماعي أنّ موظفي تويتر الذين لم يتأثروا بعملية التسريح سيتم إخطارهم عبر عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقال ماسك، الذي يدير أيضا شركتي تسلا وسبيس إكس، الرئيس التنفيذي لتويتر، باراج أجراوال، ومسؤولين كبار آخرين في الشركة الأسبوع الماضي.

يذكر أن ماسك حاول منذ أشهر التراجع عن عقده للاستحواذ على تويتر، الموقّع في أبريل حيث بدأ الملياردير في إظهار علامات ندم بعد فترة وجيزة من الإعلان عن الصفقة، زاعما أنّ الشركة ضللته بشأن حجم قاعدة مستخدميه وانتشار الحسابات الآلية المعروفة.

