كاميرا هاتف جالكسي S23 ألترا ستدعم وضع التثبيت الفائق – إليك التفاصيل!

لقد توقفت سامسونج عن إنتاج هواتفها الرئيسية لعام 2022 منذ عدة أشهر وهي الآن على يقين بأن جميع العملاء وعشاق العلامة التجارية يتطلعون للحصول على هواتفها الرئيسية التالية. وعلى مدار الأسابيع الماضية ترددت العديد من الشائعات حول هواتف سلسلة جالكسي S23.

أغلب هذه الشائعات تركز على الهاتف الرائد التالي، جالكسي S23 ألترا. واليوم لدينا شائعة جديدة في غاية الأهمية حول هذا الهاتف إذ يُقال أن كاميرا الهاتف سوف تدعم وضع “Ultra Stabilization” والذي يعني بالعربية “التثبيت الفائق”.

نتوقع أن تأتي هواتف سلسلة جالكسي S23 بتصميم مماثل لنفس هواتف سلسلة جالكسي S22. ولكن بالنسبة لنموذج جالكسي S23 ألترا فهو سيكون نسخة كربونية طبق الأصل من هاتف جالكسي S22 ألترا، وخاصة من حيث مظهر وتصميم الهاتف الخارجي.

كاميرا هاتف جالكسي S23 ألترا تدعم وضع التثبيت الفائق

الآن لدينا تسريب من Ricciolo وهو مُسرب أخبار شهير على موقع تويتر. قال في تغريدته القصيرة أن هاتف جالكسي S23 ألترا ستكون داعمة لتقنية التثبيت الفائق.

بالتأكيد نتوقع أن تكون هذه الميزة حصرية لنموذج “ألترا” الأغلى ثمناً في السلسلة. مما يعني أن هواتف السلسلة الأرخص ثمناً لن تحصل عليها.

هاتف جالكسي S23 ألترا سيكون الأفضل من حيث التقنيات البصرية، وستكون جميع كاميراته الخلفية بداخل عدسات دائرية بارزة من الجانب الخلفي دون وجود أي جزيرة لاحتوائها.

بالحديث عن تقنية “التثبيت الفائق” فمن المتوقع أن توفر هذه الميزة مقاطع فيديو سلسة للغاية والتي قد تساعد المستخدمين في القدرة على تحقيق تأثير وضع gimbal المقاوم للاهتزازات والحركات الجانبية أثناء الإمساك بالهاتف واستخدامه في تسجيل الفيديو.

ولكن هناك جانب سلبي وحيد لتقنيات التثبيت الفائقة علينا أن نتقبله ونتعايش معه، وهو أنه كلما زاد استقرار المستشعر أثناء التسجيل كلما انخفضت الجودة والدقة.

أغلب الهواتف الذكية توفر إمكانية تصوير فيديو بدقة 1080 بكسل إذا كنت تريد الحصول على أفضل قدر من الاستقرار الفائق. ولكن الآن بعد أن أصبحت الهواتف الذكية تدعم القدرة على تسجيل فيديو 4K وحتى 8K فسيكون مخيباً للآمال أن تكتشف أن الهاتف لا يوفر وضع التثبيت الفائق على هذه الدقات العالية.