واتس اب – إطلاق أربع مزايا جديدة لجميع المستخدمين!

قام تطبيق واتس اب رسمياً بإطلاق مجموعة من المميزات الجديدة والتي ستكون متاحة لكافة المستخدمين حول العالم بدايةً من اليوم. في هذا المقال سوف نتعرف على تلك المزايا الجديدة.

ميزة المجتمعات Commuties

مجتمعات واتس اب هي ميزة توفر للمستخدمين القدرة على تنظيم المجموعات المتعلقة ببعضها في مكان واحد من أجل تنظيم صندوق الرسائل والمحادثات بشكل أفضل.

وتتيح مجتمعات واتس اب مزايا أكثر من المجموعات مثل إرسال الإعلامات إلى كافة أعضاء المجتمع. يمكنك إنشاء مجتمع واتساب يحتوي على ما يصل إلى 50 مجموعة إلى جانب مجموعة الإعلامات. ويمكنك إضافة ما يصل إلى 5000 عضو إلى مجموعة إعلامات المجتمع.

الميزة بدأ اختبارها وتجريبها منذ عدة أشهر والآن باتت متاحة لجميع المستخدمين.

أكثر من 1000 عضو في مجموعة واتس اب

واتس اب بات يتيح إمكانية إنشاء المجموعات وإضافة حتى 1024 عضواً في المجموعة الواحدة وهو ضعف العدد المتاح حالياً.

سابقاً كان التطبيق يتيح إمكانية إنشاء المجموعات وإضافة حتى 256 عضواً في المجموعة الواحدة ثم زاد الحد الأقصى إلى 512 عضواً، والآن تضاعف هذا العدد.

مكالمات فيديو حتى 32 عضو

الآن يمكن واتس اب إجراء مكالمات الفيديو الجماعية المشفرة للمستخدمين عبر واتس اب حتى 32 عضواً في المحادثة الواحدة.

ميزة التصويت داخل المجموعات

هي ميزة سوف تتيح للأعضاء داخل المجموعة إنشاء تصويت والمشاركة فيه عبر اختيار أحد خيارات التصويت المحددة سلفاً مما سيوفر الكثير من الوقت والمجهود والرسائل المتبادلة عند النقاش حول موضوع محدد.

هل تود الاستمتاع بتلك المزايا الجديدة؟ كل ما عليك هو تحديث واتس اب على الايفون والأندرويد إلى آخر إصدار متاح.