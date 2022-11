مصر – أعلن وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، عن إنجاز جديد في مجال الصحة، تحققه مصر وهو إعلان منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من مرض الحصبة، والحصبة الألمانية.

وأشار عبد الغفار إلى أنه بعد المراجعة التفصيلية، أعلنت اللجنة نجاح مصر في القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية، كما تحقق المجلس الإقليمي من القضاء على ذلك المرض في البلاد في الفترة 2018 لـ 2021.

ويعد مرض الحصبة (Measles) هو مرض فيروسي، ويعتبر أكثر الأمراض المعدية انتشارًا. في بعض الحالات، قد تكون مضاعفات المرض صعبة وحتى مهددة للحياة. يجب أن تكون هناك نسبة تطعيم عالية جدا في المجتمع من أجل منع انتشار الحصبة. قد يؤدي الانخفاض في نسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم بين السكان إلى تفشي المرض.

المصدر: القاهرة 24

Shares

The post مصر تعلن نجاحها في التخلص من مرض مدمر first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا