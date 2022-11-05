تسريب مواصفات هاتف فيفو الرائد Vivo X90 Pro Plus قبل الإطلاق الرسمي!

من المُقرر أن تُعلن فيفو عن هواتف سلسلة Vivo X90 قبل نهاية عام 2022 الجاري. مؤخراً شاركت الشركة مجموعة من عينات الصور التي تم التقاطها بمستشعر الكاميرا الثوري IMX989 من شركة Sony قياس 1 إنش. وغني عن القول، الصور كانت مذهلة.

اليوم، لدينا معلومات جديدة عن هاتف Vivo X90 Pro Plus ولكنها ليست معلومات رسمية، لذا من الأفضل أن نتعامل معها بقليل من الحذر. هذا التسريب من طرف TechGoing ولكي نكون صادقين معكم لسنا متأكدين من مدى مصداقية ودقة هذا المُسرب.

تسريب مواصفات هاتف Vivo X90 Pro Plus

يزعم المصدر أن الهاتف سيحتوي على لوحة عرض من شركة سامسونج طراز E6 AMOLED قياس 6.78 إنش بدقة +QHD ومعدل تحديث 120Hz.

يذكر المصدر أن الشاشة ستكون منحنية وستحتوي على شريحة تعتيم عالية التردد بمعدل 1440 هرتز لحماية العين. وهي بالتأكيد ستكون داعمة لتقنية LTPO من أجل تقديم معدلات تحديث ديناميكية.

أما على صعيد مستوى الأداء، فمن المحتمل أن يتم تجهيز الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen2 SoC وهو المعالج الرائد التالي لشركة كوالكم الذي لم يتم الكشف عنه بشكل رسمي حتى الآن.

وفقاً للتسريب، يُقال أن الطراز الأساسي في السلسلة “Vivo X90” قد يحتوي على معالج Dimensity التالي من شركة كوالكم.

دعونا نتحدث عن الجزء الأكثر أهمية، وهو قدرات الهاتف البصرية. بناءً للمصدر، سيحتوي الهاتف على مستشعر Sony IMX989V قياس 1 إنش بدقة 50 ميجابكسل. وهو نفس المستشعر المستخدم في هاتف شاومي 12S ألترا.

ومع ذلك فإننا لسنا متأكدين مما يرمز إليه حرف “V” المتواجد كلاحقة نهائية في اسم المستشعر. ربما أضافت شركة Sony بعض التغييرات الطفيفة على المستشعر من أجل شركة فيفو.

بغض النظر عن الكاميرا الرئيسية، سيحتوي الهاتف أيضاً على عدسة فائقة الاتساع IMX 598 بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا بورتريه بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا تيليفوتوغرافي OmniVision OV64A بدقة 64 ميجابكسل تدعم التقريب البصري بمعدل 3.5x والتقريب الهجين بمعدل 10x. ذكر المصدر أيضاً أن الهاتف سيحتوي على معالج الصور V2 ISP المُخصص من شركة فيفو.

بالإضافة إلى ذلك فمن المتوقع أن يحتوي الهاتف على ذاكرة عشوائية LPDDR5X وذاكرة تخزين داخلية من النوع UFS 4.0.

هذه هي جميع المعلومات الخاصة بهاتف Vivo X90 Pro Plus. أما بالنسبة لكل من Vivo X90 و Vivo X90 Pro فقد يتم تشغيلهما بواسطة معالج Dimensity 9200 SoC. هذا يعني أن الشركة الصينية تستعد من أجل الكشف عن ثلاثة هواتف رائدة قبل نهاية العام.