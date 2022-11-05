ما هي ميزة مجتمعات واتس اب الجديدة ؟

واحدة من المزايا الجديدة المهمة التي أضافها واتس اب مؤخراً هي ميزة مجتمعات واتس اب Whatsapp Communities. فما هي هذه الميزة الجديدة وكيف تعمل؟

ما هي ميزة مجتمعات واتس اب ؟

إذا قمت بتحديث تطبيق واتس اب مؤخراً، ربما قد لاحظت وجود تبويب جديد في الأعلي بجانب التبويبات الثلاثة التقليدية الخاصة بالمحادثات والحالات والمكالمات.

هذا التبويب الجديد هو تبويب المجتمعات Commuties وهي خاصية جديدة في واتس اب تتيح للمستخدم وضع مجموعات الدردشة المرتبطة معاً مع بعضها البعض في مكان واحد من أجل تنظيمها وترتيبها.

واتس اب يعتبر تطبيق المحادثات الفورية الأشهر عالمياً إذ يزيد عدد مستخدميه عن 2 مليار مستخدم، ويتيح ميزة عمل المجموعات Groups وإذا كنت تعتمد بكثافة على واتس اب في التواصل فقد تجد الكثير من المجموعات المنضم إليها.

هذا يجعل صندوق الرسائل الخاص بك مكتظاً بالكثير من الرسائل وغير منظم، ومن هنا تأتي أهمية خاصية مجتمعات واتس اب الجديدة.

هذه الخاصية سوف تجعلك تنشيء مجتمعاً أو أكثر، هذا المجتمع عبارة عن مظلة واحدة تضم عدة مجموعات مشتركة معاً.

يمكن على سبيل المثال، إنشاء مجتمع خاص بالعمل وإضافة كل مجموعات العمل عليه على أن تكون أنت مشرف هذه المجموعات.

يمكن لمدرسة ما جمع كافة أولياء الأمور في مجتمع مكون من عدة مجموعات: المناهج الدراسية، الأنشطة الغير دراسية، المعسكر الصيفي، الامتحانات، وغيرها. هذا سوف يسهل الكثير من الأمور على مديري المجموعات والأعضاء.

هناك أكثر من ميزة إضافية داخل المجتمعات وهي ميزة الإعلانات Announcements والتي من خلالها يمكن “إعلام” المستخدمين برسالة محددة، وإنشاء أكثر من مجموعة فرعية من أجل النقاش حول مواضيع أو مشاريع محددة خاصة بأعضاء المجتمع.

جميع الرسائل داخل المجموعات ومجتمعات واتس اب مشفرة تماماً بتقنية التشفير التام End to End Encryption.

كيفية إنشاء مجتمع جديد؟

قم بالذهاب إلى تبويب المجتمعات Commuties ثم اضغط على بدء المجتمع Start your community.

قم بإضافة صورة واسم ووصف للمجتمع

قم بإضافة المجموعات التي تريدها للمجتمع أو إنشاء مجموعات جديدة داخله.

لاحظ أن مجتمع واتس اب يمكن إضافة حتى 50 مجموعة إليه أو إنشاء حتى 10 مجموعات ليه بالإضافة إلى مجموعة الإعلانات والتي يمكنها استيعاب حتى 5000 عضواً. (كل مجموعة يمكنها استيعاب حتى 1024 عضواً).