نجمة تلفزيون الواقع الفرنسي تُعلن إسلامها

أعلنت الممثلة والعارضة ونجمة تلفزيون الواقع الفرنسي مارين الحيمر عن اعتناقها الإسلام، لافتة إلى أنها أسلمت قبل أشهر.

جاء ذلك في مقطع مصور نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصة الفيديوهات وتبادل الصور “إنستغرام”، وشاركته مع نحو 1.4 مليون متابع.

"اختيار الروح والقلب والعقل".. نجمة تلفزيون الواقع الفرنسي مارين الحيمر تعلن إسلامها بعد أشهر من التحفظ pic.twitter.com/Bg6CwYLwxd — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 4, 2022

وقالت الحيمر وهي من أصول مصرية مغربية والتي ظهرت سابقا في برنامج تلفزيون الواقع “أمراء وأميرات الحب” Les Princes et les Princess de l’Amour في فرنسا: “اعتنقت الإسلام قبل بضعة أشهر”.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع ونال آلاف الإعجابات والمشاركات والتعليقات، وثقت الحيمر هذه اللحظات وهي تقف إلى جانب رجل دين في أحد مساجد العاصمة الفرنسية وهي ترتدي الحجاب وتتلو الشهادتين، في خطوة جاءت لتؤكد الأخبار والتقارير الإعلامية التي تتوالى منذ مدة وتؤكد اعتناقها الإسلام.

وأرفقت عارضة الأزياء الشهيرة الفيديو بالكلمات التالية: “هناك طرقا يجب أن تسلكها بمفردك.. دون أصدقاء وعائلة وشريك.. فقط بينك وبين الله”.

وأضافت قائلة: “البعض منكم على علم بذلك، لكن الكثير لا يزالون يطرحون الأسئلة، ورغم تحفظي التام على هذا الموضوع، إلا أني أعلنه رسميًا: لقد اعتنقت الإسلام قبل بضعة أشهر”.

وأكدت الحيمر أن قرار دخولها في الإسلام منذ عدة أشهر “كان اختيارًا للروح والقلب والعقل”.

View this post on Instagram A post shared by MARINE EL HIMER (@marinelhimer)

كما نشرت الحيمر عبر حساباها “انستغرام” مجموعة من الصور وهي تؤدي العمرة في مكة المكرمة وكتبت عليها: “هذه اللحظات توثق أسعد يوم في حياتي.. لا توجد كلمات قوية بما فيه الكفاية للتعبيرعن المشاعر التي نعيشها في هذه اللحظة.. رحلة روحية أتمنى أن تستمر في رفعي وتوجيهي.. لا أعرف كيف أشكرك على دعمك الثمين ولطفك.. ألف شكر لكم جميعا”.

View this post on Instagram A post shared by MARINE EL HIMER (@marinelhimer)

يُشار إلى أن الحيمر البالغة من العمر 29 عاما والمولودة في مدينة بوردو الفرنسية، نجحت إلى جانب شقيقتها أوشين في تحقيق شهرة واسعة من خلال برنامج الواقع الفرنسي “أمراء وأميرات الحب”.

نحن ندرك أن الإسلام يطير بجناحي المعرفة والحرية، ونعلم أن الفضائل تنمو في الحريات.

عارضة الأزياء الفرنسيةمارين الحيمر نجمة تلفزيون الواقع في فرنسا تعلن إسلامها لافتة إلى إنها أسلمت قبل أشهر، ولم تفصح عن ذلك إلا الأربعاء.

إسلامنا نثق بمنظومته العقلية والتشريعية.

بارك الله بالأخت. pic.twitter.com/zbhDgz7wYz — د. علي القره داغي (@Ali_AlQaradaghi) November 4, 2022

The post نجمة تلفزيون الواقع الفرنسي تُعلن إسلامها appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا