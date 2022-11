مواد غذائية تحسن صحة الأسنان

روسيا – أشار الدكتور إيفان موسوروف أخصائي طب وجراحة الأسنان، إلى أن صحة الأسنان تتطلب تناول الأسماك والمكسرات والخضروات الورقية.

ويشير الطبيب الروسي في مقابلة مع موقع Pravda.Ru ، إلى أن الحالة الصحية للأسنان تعتمد على النظام الغذائي للإنسان.

ويضيف، من أجل الحفاظ على حالة صحية جيدة لتجويف الفم، يجب تناول الأسماك والمأكولات البحرية. كما يمكن إضافة المكسرات والجزر والخضروات الورقية إلى النظام الغذائي، لأنها تساعد على إزالة الترسبات الكلسية على الأسنان.

ووفقا له، بيض الدجاج والسمان مفيدة أيضا لصحة الأسنان. كما أن الفواكه والخضروات الصلبة تضمن تدليك اللثة بالمستوى المطلوب.

ويضيف، ليست الحلويات ضارة دائما. فمثلا العسل والثمار، هي مواد طبيعية، لذلك يجب أن تكون ضمن النظام الغذائي للإنسان.

المصدر: gazeta.ru

