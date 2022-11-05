الإعلان عن أول شاحن للسيارة بتقنية MagSafe بترخيص من ابل

أعلنت شركة Belkin لصناعة الإكسسوارات عن أول شاحن للسيارة مخصص للايفون يعمل بتقنية ماجسيف بموافقة وترخيص من ابل.

هذا الشاحن بقوة 15 وات ويعمل بتقنية ماجسيف اللاسلكية وهو مخصص للاستخدام مع هواتف الايفون الداعمة لتلك التقنية داخل السيارة.

هناك العديد من الشواحن المتوفرة في الأسواق لهواتف الايفون للشحن داخل السيارة بتقنية ماجسيف لكن هذا أول شاحن حاصل على موافقة وتصريح من ابل.

الشاحن يُسمى Belkin Boost Charge Pro من شركة بيلكين وهو مصمم لأن يتم توصيله بفتحة التهوية داخل السيارة أو منفذ القداحة كما يأتي مع كابل USB C، ويمكن استخدامه ووضع الايفون عليه في الوضع الطولي أو العرضي.

شركة بيلكين تبيع الشاحن في مقابل 100 دولار أمريكي وهو متاح للشراء الآن حصرياً من خلال متجر ابل الرقمي، وبالطبع سيتوفر عبر متاجر أخرى في وقت لاحق، علماً بأن الشاحن غالي السعر مقارنة بالشواحن الأخرى المختلفة المتاحة في السوق الآن.

إذا كنت تبحث عن مثبت مناسب للايفون في السيارة وفي نفس الوقت يعمل كحامل، فهذا قد يكون خيار مناسب.

الشحن بقوة 15 وات قد لا يكون سريعاً بما فيه الكفاية، لكن ذلك هي أقصى سرعة شحن لاسلكي متاحة عبر تقنية ماجسيف MagSafe في الايفون حالياً.

هواتف ايفون 12 فما أحدث هي التي تدعم خاصية الشحن اللاسلكي ماجسيف MagSafe وهي تتيح الالتصاق مغناطيسياً بين الايفون والشاحن.