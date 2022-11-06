هواوي تبدأ في إطلاق هاتف Mate 50 Pro بالأسواق العالمية!

منذ شهور قليلة طرحت شركة هواوي هاتف Mate 50 Pro في السوق الصينية، ولكن مؤخراً فقط وصل الهاتف إلى أول سوق له خارج الصين حيث أعلنت الشركة أن الجهاز متاح الآن للطلب المُسبق في المملكة المتحدة بسعر يبدأ من 1199 جنيهاً سترليني.

يبدو بكل وضوح أن سعر الهاتف مرتفع جداً، ولكن هذا أمر متوقع بالنظر إلى مواصفات الهاتف الرائد الجديد من الشركة. إذا كنت تعيش في المملكة المتحدة أو لديك أقارب هناك فيمكنهم الحصول على الهاتف من خلال متجر هواوي.

هاتف Mate 50 Pro يصل إلى الأسواق العالمية

إذا قررت شراء الهاتف خلال الفترة من 3 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر فسوف تحصل على سماعة هواوي فري بودز 2 مجاناً، واشترك مجاني لمدة 3 أشهر في خدمة الشركة السحابية Huawei Cloud Storage والحصول على سعة تخزين تبلغ 200 جيجابايت، وحماية ضد تلف الشاشة لمدة 6 أشهر وعضوية Runtastic لمدة 3 أشهر.

بالتأكيد كل هذا لا يعنينا شيء هنا في وطننا العربي، ولكن من الممكن أن تُكرر هواوي نفس استراتيجية التسويق مع الهاتف حينما تبدأ في طرحه في السوق العربي.

هذه الهدايا رائعة في حد ذاتها، خاصة بالنظر إلى سماعة الأذن اللاسلكية هواوي فري بودز 2 وهي أفضل سماعة أذن لاسلكية لشركة هواوي حتى الآن.

ومع ذلك، إذا اتخذت قرارك النهائي بشراء الهاتف فيجب أن تكون مستعداً على التخلي عن جميع خدمات جوجل، إذ يأتي الهاتف مُزود بنظام البيئي Huawei Mobile Services الخاص بالشركة ومتجر App Gallery التابع للشركة ليكون بديلاً عن متجر جوجل بلاي.

ومع ذلك، لا يزال الهاتف يعمل بأحدث إصدار من نظام أندرويد “أندرويد 13” مع واجهة المستخدم المخصصة من الشركة EMUI 13. هذا هو أول هاتف للشركة الصينية يحمل العلامة التجارية للكاميرا XMAGE وهي عبارة عن قسم داخلي للشركة متخصص في صناعة التقنيات البصرية حصرياً لأجهزة شركة هواوي بعدما أنهت هواوي شراكتها مع شركة Lecia.

هاتف هواوي الجديد رائع من الناحية النظرية

يحتوي هاتف Mate 50 Pro على مجموعة رائعة من الكاميرات ذات العدسة الواسعة. العدسة الرئيسية عبارة عن مستشعر بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أخرى تيليفوتوغرافي للتكبير بدقة 64 ميجابكسل.

يعمل الهاتف بواسطة معالج كوالكم الرائد سناب دراجون 8 الجيل الأول ولكن بدون دعم لتقنية شبكات الجيل الخامس وإنما هو فقط باتصال 4G.

يحتوي الهاتف على ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ومتوفر باللون الأسود والفضي والبرتقالي. ومع ذلك، لسنا متأكدين من توافر جميع ألوان الهاتف على مستوى العالم.

شاشة الهاتف عبارة عن لوحة عرض OLED قياس 6.74 إنش بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz والتي تدعم معدل أخذ العينات باللمس بسرعة 300Hz.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية سعتها 4700 مللي أمبير في الساعة وتدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 66 وات وكذلك الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.