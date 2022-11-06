سامسونج تُطلق إصدار تجريبي جديد من أندرويد 13 لهاتف جالكسي زد فولد 3

منذ الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر بدأت سامسونج في طرح الإصدار النهائي والمستقر من أندرويد 13 لهواتف جالكسي S22 في الخارج.

هذا جاء مباشرةً بعد عدداً من الإصدارات التجريبية لهاتف جالكسي زد فليب وجالكسي زد فليب 5G، جنباً إلى جنب مع بعض التحديثات التجريبية التي طالت كل من جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فليب 3 وهواتف سلسلة جالكسي نوت 20. الآن، يبدو أن هاتف جالكسي زد فولد 3 يتلقى إصدار جديد من واجهة One UI 5.0 المستندة على نظام أندرويد 13.

سامسونج تُطلق إصدار تجريبي آخر من أندرويد 13 لهاتف جالكسي زد فولد 3

في الوقت الحالي، بناءً على تقرير موقع SamMobile، يتوفر الإصدار التجريبي من النظام من أجل المستخدمين في الهند والذي يأتي برقم إصدار بلاحقة نهائية ZVJF.

وكما هو متوقع، تحاول الشركة الكورية من خلال التحديث الجديد التركيز على عدد كبير من المشاكل التي واجهت مالكي الهاتف مع الإصدارات التجريبية السابقة من أجل إصلاح الأخطاء وتحسين استقرار أداء الهاتف وطرح المزيد من الميزات الجديدة التي تُحسن من تجربة المستخدم.

يبدو أن كل هذا دليل أو مؤشر إيجابي على أن سامسونج تتجهز من أجل إصدار التحديث النهائي من النظام. كانت قد أكدت الشركة بالفعل على أن طراز عام 2021 القابل للطي سوف يحصل على التحديث المستقر في وقت ما خلال شهر نوفمبر المقبل. هذا وبالإضافة إلى أكثر من 10 هواتف وأجهزة لوحية.

بالنسبة لما جاء في سجل التغيير الخاص بالتحديث فلقد قامت سامسونج بإصلاح مشكلة عدم ظهور الصوت على سماعات جالكسي بودز المقترنة عند تبديل مصدر إخراج الصوت من لوحة الوسائط على أجهزة BT Carkit.

اهتمت سامسونج أيضاً بإصلاح خطأ TalkBack الذي يتسبب في عدم تحويل أسماء الأيقونات وترجمتها على شاشة الغطاء الثانوية. أيضاً تم إصلاح مشكلة اختفاء شريط المهام السفلي عند فتح الهاتف بعد تغيير إيماءات التمرير على شاشة الغلاف.

علاوة على ذلك، كان قد اشتكى عدد كبير من المستخدمين من بعض المشاكل في خاصية التركيز التلقائي على الكاميرا والتقطع المستمر أثناء معاينة الفيديو. ولكن يبدو أن سامسونج عالجتها من خلال هذا التحديث.

اشتملت الإصلاحات على حل مشكلة تعطل الهاتف وتجمد الأداء عند محاولة تطبيق سيجنال إرسال إشعار جديد وتوقف تشغيل المحتوى أثناء فتح الهاتف على الوضع المرن.

قامت سامسونج أيضاً بإصلاح المشاكل المرتبطة برموز AR Emoji وخاصية Director View في نظام عرض الكاميرا ومحرر الفيديو بالحركة البطيئة جداً.