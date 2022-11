لتنويع اقتصادها.. السعودية تطلق علامتها التجارية لصناعة السيارات الكهربائية

أطلقت السعودية علامتها التجارية الأولى لصناعة السيارات الكهربائية، في إطار مبادرة أوسع لتنويع اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية أنّ الشركة المسماة سير ستسهم في تحقيق أهداف المملكة في خفض انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة، تعزيزاً للتنمية المستدامة.

وأضافت الوكالة أنّ شركة سير تُعد مشروعًا مشتركًا بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة “فوكسكون” التي ستُطوّر النظام الكهربائي للسيارات.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أنّ سير ستعمل على تصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، وسيارات الدفع الرباعي، لافتة إلى أن الشركة ستوفر 30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034.

