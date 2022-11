“علامة رئيسية تصيب فمك”.. أكثر أعراض مرض السكري شيوعا!

إنجلترا – يمكن لعاداتك في الشرب أن تكشف عن أخبار ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ويمكن أن يستمر مرض السكري دون اكتشافه لسنوات عديدة قبل أن تقرر المشكلة التي تؤدي إلى ظهور الأعراض – ارتفاع مستويات السكر في الدم – تحفيز العلامات التحذيرية.

وغالبا ما يتم تصنيف أعراض مرض السكري على أنها عامة، ما يترك المرضى غير مدركين لوجود خطأ ما، وفقا لـ NHS.

ومع ذلك، فإن أحد أعراض مرض السكري “الأكثر شيوعا” والتي تستهدف “العديد من الأشخاص” هو العطاش، وفقا لمركز السكري في المملكة المتحدة.

ويشرح موقع Diabetes.co.uk أن Polydipsia، أو العطش المفرط، هو أحد الأعراض “الأولية” لمرض السكري.

وبينما لا بد أن يشعر الجميع بالعطش من وقت لآخر، توضح البوابة الصحية بالتفصيل العلامات المنذرة التي يمكن أن تساعد في تحديد العطش المتزايد كأحد أعراض مرض السكري.

ويقول موقع Diabetes.co.uk: “نشعر جميعا بالعطش في أوقات مختلفة خلال النهار. وتناول الماء الكافي يوميا (عدة أكواب) مهم جدا لأن الماء ضروري للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك تنظيم درجة حرارة الجسم والتخلص من الفضلات. ومع ذلك، إذا كنت تشعر بالعطش طوال الوقت أو كان عطشك أقوى من المعتاد واستمر حتى بعد أن تشرب، فقد يكون ذلك علامة على أن ثمة في جسمك أمراً ليس جيدا”. وأحد الأسباب الرئيسية هو أن العُطاش غالبا ما يكون مصحوبا إما بجفاف مؤقت أو بجفاف طويل في الفم.

وعلاوة على ذلك، لا يمكن إخماد العطاش عن طريق شرب الكثير من السوائل لأن هذه العلامة “مستمرة وغير مفسرة”.

ويضيف موقع Diabetes.co.uk أن مرضى السكري سيلاحظون أيضا أنهم يخرجون أكثر من خمسة لترات من البول يوميا.

وإذا واجهت هذه العلامات المنذرة التي تشير إلى العطش الشديد، فمن المهم أن ترى طبيبك.

وعلى غرار أعراض مرض السكري الأخرى، يحدث العطاش بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وعندما تكون مصابا بمرض السكري غير المعالج، تضطر كليتاك إلى العمل بجهد أكبر لتصفية وامتصاص السكر الزائد في الدم.

وعندما تصل الأعضاء الصغيرة إلى نقطة لا تستطيع مواكبتها، يتم إفراز الجلوكوز الزائد في البول، وسحب السوائل من أنسجتك، ما يجعلك مصابا بالجفاف، وفقا لتقارير Mayo Clinic.

وهذه هي الوصفة ذاتها لزيادة الشعور بالعطش. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن المشكلات الصحية الأخرى، التي تتراوح بين الإسهال وتعفن الدم، يمكن أن تحفز أيضا على ظهور هذه العلامة.

ووفقا لـ NHS، تشمل القائمة الكاملة لأعراض مرض السكري ما يلي:

• الشعور بالعطش الشديد.

• التبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد، خاصة في الليل.

• الشعور بالتعب الشديد.

• فقدان الوزن وفقدان كتلة العضلات.

• الجروح تلتئم ببطء.

• عدم وضوح الرؤية.

المصدر: إكسبريس

