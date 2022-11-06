تطبيقات الايفون والايباد الأسبوعية – مجموعة تطبيقات أساسية لن تستغني عنها!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق محفظ الوحيين – لتحفيظ القرآن والسنة

محفظ الوحيين يتيح لك إمكانية حفظ القرآن الكريم بالقراءات بالرسم العثماني والسنة النبوية والمتون بطريقة سهلة، وبإمكانيات متطورة يساعدك على الحفظ.

يدعم التطبيق القرآن الكريم بـ ٢٠ رواية و ١٥ قارئًا بالإضافة إلى مصحف التجويد الملون وكتب صحيح البخاري ومسلم وكتب المتون كتحفة الأطفال والشاطبية والجزرية والبيقونية وغيرهم.

السعر : مجاني

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تطبيق CalenDo منظم المهام اليومية

هو تطبيق يتيح للمستخدم ترتيب مهامه ومواعيده اليومية وإضافة التذكيرات والملفات على التقويم وإعداد الخطط اليومية والأسبوعية والشهرية والتعديل عليها بسهولة.

السعر : مجاني

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تطبيق FotMob – نتائج ومواعيد المباريات

إذا كنت متابعاً لكرة القدم، فهذا التطبيق من التطبيقات الأساسية الذي يساعدك على تتبع مواعيد المباريات والنتائج في كافة البطولات ولكافة الفرق، يمكنك اختيار فرقك وبطولاتك المفضلة وسوف يعرضها لك التطبيق أولاً.

السعر : مجاني

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تطبيق Google Fit من أجل الصحة واللياقة البدنية

من التطبيقات المميزة للصحة واللياقة البدنية المتوفرة على الايفون، فهو يقوم بتتبع نشاطك البدني والحركي ودورات النوم على مدار اليوم ومقارنته بتوصيات منظمة الصحة العالمية ومنظمة القلب الأمريكية.

السعر : مجاني

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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تطبيق Mint لإدارة أموالك

هو تطبيق يساعدك على إدارة أموالك ومصاريفك الشخصية وإنشاء ميزانية شهرية وتتبع مصادر إنفاقك ومعرفة أوجه الإنفاق ومساعدتك على الإدخار.

السعر : مجاني

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تطبيق Grolister رفيق التسوق

هو تطبيق يساعدك على إعداد قوائم الشراء التي تريد اقتنائها من المتجر، ويقترح عليك أسماء المنتجات والأصناف بمجرد كتابة أول حرف أو اثنين.

السعر : مجاني لفترة محدودة