تطبيقات الأسبوع للاندرويد – مجموعة مميزة من التطبيقات الجديدة التي لا غنى عنها!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

Yonder

Yonder هو تطبيق ترفيهي مميز من أجل قراءة القصص الهزلية المصورة التي تندرج تحت مجموعة واسعة من الفئات المختلفة. التطبيق سهل الاستخدام للغاية ويحتوي على بعض المميزات الحصرية وكل ما هو مطلوب منك أن تقوم بتنزيل الكتاب أو القصة الهزلية التي تفضلها وفتحها وقراءتها من خلال هذا التطبيق. بعض الميزات الرائعة في التطبيق هي اتاحته إمكانية فتح الأشياء المجانية التي يوفرها التطبيق بين الحين والأخر.

ومع ذلك يمكنك شراء عملات معدنية من داخل التطبيق لفتح الأشياء التي تريدها على الفور. التطبيق في مرحلة مبكرة من التطوير ومن المحتمل أن يحتوي على بعض الأخطاء كحال جميع التطبيقات الجديدة، ولكن في النهاية هو يؤدي وظيفته بشكل طبيعي.

السعر : مجاني

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Flex: Multi-Speed Auto Scroll

هل تشعر بالملل والإرهاق من كثرة التمرير والسحب للأعلى وللأسفل أثناء قراءة الكتب الإلكترونية أو التمرير خلال موجز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي على شاشة الهاتف؟ إذا كانت إجابتك بنعم، فيجب أن تقوم بتثبيت تطبيق Flex الجديد الذي هو عبارة عن زر عائم على الشاشة يمكنك بسهولة النقر فوقه مرة واحدة للتمرير إلى الأسفل وزر آخر للتمرير إلى الأعلى دون أن تكون مُضطر على السحب بإصبعك للأعلى وللأسفل.

تطبيق مفيد جداً وعملي للغاية. أما إذا كنت سريع في القراءة، فيمكنك تعيين وتخصيص سرعة التمرير التلقائي على التطبيق بحيث أن يهتم التطبيق من تلقاء نفسه بالتمرير إلى الأسفل أو الأعلى دون أن تنقر فوق أي شيء. ميزة مهمة جداً للطلاب وأصحاب الأعمال وحين قراءة المقالات وملفات PDF وتصفح أخبار موقع التواصل الاجتماعي.

السعر : مجاني

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Google Family Link

تحاول جوجل تحديث أنظمتها الداخلية وتطبيقاتها وخدماتها الافتراضية بانتظام وهذا يبدو واضحاً على تطبيق Family Link وبمجرد تثبيته على هاتفك ستحصل على واجهة جديدة مختلفة تماماً عن الواجهة السابقة ولكنها أفضل كثيراً حيث أصبحت مُنظمة بشكل أفضل عبر ثلاث علامات رئيسية يتم تقسيمهما من أجل أدوات الرقابة الأبوية لأطفالك والثانية لاستعراض حدود التحكم والثالثة من أجل موقع GPS.

معظم الميزات الأخرى تظل كما هي دون اختلاف ولكن من أبرز الميزات الإضافية هي ميزة الحدود اليومية Today`s Limit والتي تتيح للآباء تعيين أوقات زمنية محددة لوقت الشاشة يدوياً.

السعر : مجاني

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Hop – Send it fast, hop it

تطبيق Hop هو وسيلة جديدة رائعة لنقل الملفات بين الأجهزة وأنظمة التشغيل المختلفة بما في ذلك أنظمة ويندوز وماك وحتى iOS. فكرة التطبيق هي فكرة معتادة ولكنها مطلوبة بشكل كبير إذ من خلال واجهته البسيطة وعناصر التحكم البديهية وسرعة نقل الملفات العالية يمكنك مشاركة ملفاتك بين أجهزتك المختلفة بكل سهولة ويسر.

كل ما عليك فعله هو فتح التطبيق على كلا الجهازين – مما يعني أنك مُضطر على تثبيت الملحق الخاص به على جهازك الآخر – وبعد ذلك قم بتحديد أي ملف خاص بك لمشاركته واختر مسار الوجهة التي سيتم نقل الملف إليها وعلى الفور ستبدأ عملية نقل الملفات بشكل تلقائي خلال دقائق معدودة. لاحظ فقط أن التطبيق يتطلب اتصال فعلي بالإنترنت على الشبكة المحلية بحيث أن يكون كلا الجهازين متصلين بنفس شبكة الإنترنت لضمان أمان وموثوقية عملية نقل الملفات بشكل مثالي.

السعر : مجاني

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mSpy

تطبيق mSpy هو واحد من أشهر وأفضل تطبيقات المراقبة الأبوية ولكن فهو يتيح بالمثل مراقبة أي هاتف آخر من هواتف أفراد عائلتك بشرط أن تتمكن من تثبيت التطبيق على هاتف الضحية. نحن لا ننصحكم بمثل هذه التطبيقات في أي استخدامات غير مشروعة قد تعرضكم للمساءلة القانونية أو لحدوث مشاكل مع أصدقائك.

ولكن إذا كنت تريد مراقبة هواتف أولادك ومعرفة مع من يتحدثون على الواتس اب أو فيسبوك وما هي ميولهم الشخصية، فهذا التطبيق رائع للاستخدام. جدير بالذكر أن التطبيق ليس مجانيا – مثله مثل جميع تطبيقات التجسس والرقابة. ولكن من خلال اشتراك سنوي رخيص جداً ستعرف مع من أطفالك يتحدثون على الواتس اب وماسنجر وانستغرام وسناب شات.

السعر : 11.99$

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Spending Management

إذا كنت تواجه صعوبة في تعقب مدخراتك المالية وراتبك الشهري أو عمليات الإنفاق المتعددة، فيمكنك الاعتماد على أي من تطبيقات إدارة الأموال. لسوء الحظ أغلب تطبيقات إدارة الأموال هي تطبيقات مدفوعة الثمن خاصة تلك التي تحتوي على بعض الميزات المتقدمة مثل التذكيرات والإشعارات وما إلى ذلك.

ولكن الأخبار الجيدة هي أن تطبيق Spending Management تطبيق احترافي لإدارة النفقات بشكل احترافي وتتبع نفقاتك المالية من خلال إدراج راتبك الشهري وتحديد عمليات الإنفاق الشهرية الخاصة بك لمعرفة المبلغ المتبقي الذي يمكنك توفيره كل شهر.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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QuizzLand

تطبيق QuizzLand هو تطبيق مثالي للرحلات البرية والسفر الطويل. الفكرة من التطبيق هو أن يقوم شخص واحد بحمل الهاتف والبدء في طرح الأسئلة بشكل عشوائي بينما يحاول الأشخاص الآخرين الصراخ بالإجابة في أسرع وقت ممكن. تطبيق مميز ومثالي يضيف القليل من المرح والبهجة وسيساعدك على التيقظ والانتباه وأنت على الطريق.

في الواقع يمكنك منافسة لاعبين آخرين عبر الإنترنت أو يمكنك الاحتفاظ به لنفسك واستخدامه مع أفراد عائلتك أو أصدقائك عندما تكونوا في رحلة على الطريق السريع. يحتوي التطبيق على فئات مختلفة من الأسئلة المتنوعة بما في ذلك الرياضة والفن والموسيقى والطبيعة والأفلام وغير ذلك بكثير.

السعر : مجاني

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Share files – Photon share

كما يبدو بوضوح من العنوان فهو تطبيق جديد لمشاركة الملفات بين أنظمة التشغيل المختلفة بما في ذلك أندرويد ولينكس وماك وويندوز ولكن الميزة الجديدة في التطبيق التي تجعله فريد ومختلف عن تطبيقات المشاركة الأخرى هي سرعته في نقل البيانات حيث يتعهد مطوري التطبيق بقدرته على نقل الملفات بين الأجهزة المتصلة على الشبكة المحلية بسرعة قد تصل إلى 150 ميجابت على الثانية أثناء اتصالهم عبر تردد 5 جيجاهرتز. أما إذا كانت الأجهزة متصلة عبر تردد 2.4 جيجاهرتز فقد تصل السرعة إلى 70 ميجابت على الثانية.

السعر : مجاني

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Panilla Saga

Panilla Saga هي لعبة جديدة لعشاق ألعاب تقمص الأدوار RPG من النوع gacha حيث يحصل اللاعبون في البداية على عدد قليل جداً من عمليات السحب للدخول في لأول مرة. المعارك وأسلوب القتال ممتع جداً إذ كل ما هو مطلوب منك إرسال كتيبتك المكونة من خمسة أشخاص إلى ساحة المعركة ومبارزة الأعداء وتحقيق الفوز بأسلوب تكتيكي. هي ليست أفضل لعبة RPG على الإطلاق ولكنها تستحق التجربة.

السعر : مجاني