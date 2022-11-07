هونر ستطلق أول هاتف قابل للطي على مستوى العالم بمعالج SD 8 Gen2 SoC!

منذ أن تخلصت شركة هونر من سيطرة هواوي استطاعت الشركة أن تحقق نجاحات متتالية في سوق الهواتف الذكية وأصبحت هواتفها متاحة للبيع في سوق الولايات المتحدة وداعمة لشبكات الجيل الخامس وتحتوي على جميع تطبيقات وخدمات جوجل الافتراضية.

الآن، وفقاً للتسريبات، يبدو أن الشركة الصينية تخطط من أجل إطلاق أول هاتف قابل للطي على مستوى العالم بمعالج كوالكم التالي Snapdragon 8 Gen2 SoC.

في الحقيقة هذه هي ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن هاتف هونر القابل للطي التالي حيث أكدت الشركة بشكل رسمي الشهر الماضي عن الإطار الزمني المتوقع للإعلان عن الهاتف وصرحت أيضاً بأنه سيكون متاح عالمياً.

ولكن الشركة لم تدخل في أي تفاصيل ولم تذكر أي معلومات حول مواصفات الهاتف. اليوم يدّعي موقع WinFuture أن هذا الهاتف سيحتوي على معالج SD 8 Gen2 SoC.

أكدت الشركة بشكل رسمي أنها تنوي إطلاق هاتف رائد وهاتف قابل للطي على مستوى العالم خلال الربع الأول من العام القادم.

في الوقت الحالي، الهاتف الرائد الوحيد للشركة هو Honor Magic4 Pro وعلى الأرجح خليفته سيكون Magic5 Pro. أما بالحديث عن هواتف الشركة القابلة للطي، فإن هاتف Honor Magic V أول هاتف قابل للطي للشركة ولكنه لم يصل إلى الأسواق العالمية. من المتوقع أن يخلفه Magic V2.

ومع ذلك، كي نكون صادقين معكم، لسنا متأكدين من مسميات الهواتف القادمة. هاتف Magic V كان حصري للصين، ومن المحتمل أن يظل اسم الهاتف حصري للسوق الصينية، بينما تعتمد الشركة استخدام مسمى مختلف للإصدار العالمي. لذا، لا يسعنا سوى الانتظار لنرى كيف ستسير الأمور في هذا الصدد.

ذكر المصدر أيضاً أن هاتف Magic4 Pro يحمل الاسم الرمزي Piaget وهذا الاسم نسبة إلى طبيب نفسي عالمي مشهور “جين بياجيه” من سويسرا – على الأقل هذا ما ذكره المصدر في التقرير.

سيتم إطلاق هاتفي هونر أولاً في الصين

من المؤكد أن يتم إطلاق الهواتف التالية لشركة هونر أولاً في الصين، ثم تلحق بها بقية الدول الأخرى في الأشهر التالية. في الوقت الحالي لا نعرف أي تفاصيل عن هذه الهواتف سوى أنها سيتم تجهزيها بمعالج كوالكم التالي المتوقع الكشف عنه قبل نهاية عام 2022 الجاري.

هاتف Magic4 Pro يدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 100 وات ويحتوي على عدد كبير من المواصفات والميزات المثيرة للاهتمام. لذا، سنترقب رؤية Magic5 Pro وكيف ستتمكن الشركة من تحسينه مقارنة بالإصدار السابق.