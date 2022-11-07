هواوي تُطلق هاتفها القابل للطي Pocket S بأرخص سعر ممكن – ولكن!

أطلقت هواوي مؤخراً هاتفها الصدفي الثاني القابل للطي Huawei Pocket S ليحل محل هاتف P50 Pocket الذي تم الإعلان عنه خلال العام الماضي.

على الرغم من أن الإصدار الجديد يتمتع بمجموعة رائعة من الميزات الحديثة إلا أنه وللأسف الشديد يفتقد إلى المواصفات الرائدة التي كنا نتوقعها. حيث يظهر الاختلاف بوضوح بين كلا الهاتفين في نوع شريحة المعالجة المستخدمة هذه المرة.

دعونا نستعرض لكم من خلال هذا المقال مواصفات هاتف Huawei Pocket S لكي تروا بأنفسكم ما إذا كان الهاتف الصدفي القابل للطي الجديد يستحق الترقية أم لا.

السعر والمواصفات الفنية لهاتف Huawei Pocket S

يأتي الهاتف بشاشة OLED قياس 6.9 إنش دقتها 2790×1180 بكسل بمعدل تحديث 120Hz وعمق لوني 10 بت. على الجانب الخلفي توجد شاشة ثانوية قياس 1.04 إنش فقط.

يمتاز الهاتف بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب فوق زر الطاقة. ولكن تفتخر الشركة الصينية بكون هاتف Pocket S هو أول هاتف صدفي قابل للطي في العالم يمتاز بوصلة متعددة الأبعاد المسؤولة عن رفع وحماية المفصلة ذات تصميم قطرة الماء.

بالنسبة للقدرات البصري، فإن الهاتف يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 40 ميجابكسل مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل. أما الجانب الأمامي فهو يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 10.7 ميجابكسل.

تم تجهيز هاتف Huawei Pocket S بواسطة معالجة كوالكم متوسط المدى Snapdragon 778G SoC مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.

يمتاز الهاتف بنظام تبريد احترافي يعتمد على ألواح الجرافيت المرنة المسؤولة عن تبديد الحرارة بكفاءة عالية. يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 40 وات، مع غياب تقنية الشحن اللاسلكي تماماً.

بالنسبة لنظام التشغيل، فإن الهاتف يعمل بواسطة واجهة Harmony OS 3 ويبلغ سعر الهاتف 5988 يوان صيني أي ما يعادل 882$ دولار أمريكي لنموذج 128 جيجابايت. أما نماذج 256/512 جيجابايت فيبلغ سعرها 890$ و 1028$ دولار أمريك على التوالي.

بالتأكيد الهاتف رائع من الناحية النظرية وسيكون هاتف مميز لرجال الأعمال في الصين. ولكن مع غياب تقنية شبكات الجيل الخامس 5G وخدمات جوجل الافتراضية لن يكون صفقة جيدة تستحق الاستثمار خاصة وأن الهاتف يحتوي على معالج متواضع جداً.