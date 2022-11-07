ابل تواجه مشاكل في توفير ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس

إذا كنت تنوي شراء ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس خلال الفترة القادمة فقد لا تجده متاحاً في الأسواق بسبب مشاكل في الإنتاج في الصين.

لماذا قد لا تجد ايفون 14 برو/ ماكس في الأسواق؟

هذا راجع لسببين أساسين، السبب الأول هو زيادة الطلب خلال الفترة الجارية على تلك الإصدارات بالتزامن مع قدوم رأس السنة الميلادية الجديدة.

تلك الزيادة في الطلب منطقية وتحدث كل عام، ما ينقلنا إلى السبب الآخر الثاني وهو الإغلاق الذي تشهده الأسواق الصينية خلال الفترة الجارية وذلك بسبب عودة إجراءات التشديد والإغلاق إثر إعادة انتشار فيروس كورونا.

الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة الصينية أدت إلى تأثر أحد المصانع الرئيسية لإنتاج الايفون في الصين وهو الواقع في مدينة تشنغتشو الصينية، إذ أن المصنع حالياً يعمل بقدرة محدودة للغاية.

ابل ذكرت في بيان رسمي أن العملاء سوف ينتظرون فترات أطول إذا قاموا بطلب هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس من متاجر ابل نفسها، فما بالك بالأسواق التي لا تتواجد ابل فيها بصورة رسمية وإنما عبر الوكلاء مثل معظم الدول العربية؟

صحيفة رويترز كانت قد ذكرت أن مصانع فوكسكون – شريك ابل الأكبر – لإنتاج الايفون قللت الإنتاج بنسبة وصلت إلى 30% بسبب إجراءات الإغلاق هناك، وأضافت على ذلك صحيفة نيويورك تايمز أن 200 ألف لدى مصانع فوكسكون أجبروا على المكوث في منازلهم جراء ذلك.

أسباب من هذه تؤثر بشدة على سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بالايفون ومنتجات ابل الأخرى رغم حرص ابل على تأمينها، ومن أجل ذلك تفكر ابل في تقليل الاعتماد على الصين واللجوء إلى أسواق أخرى خارج الصين مثل الهند وتايلاند وتايوان.