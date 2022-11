إنجلترا – أعلن الدكتور فاديم جوك، أخصائي امراض القلب، أن تناول الجعة يوميا يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في القلب بما فيها قصور القلب.

ووفقا له، يعتاد الإنسان على الجعة بسرعة، وعند تناولها بصورة منتظمة يوميا، يمكن أن تسبب مشكلات خطيرة في القلب والأوعية الدموية.

ويقول: “يعاني القلب من تناول الكحول يوميا بصورة منتظمة حتى بجرعات صغيرة. ويشخص الأطباء لدى محبي الجعة اعتلال عضلة القلب، ما قد يؤدي إلى الإصابة بقصور القلب، وايضا عدم انتظام ضربات القلب. وهذا قد يؤدي إلى الموت المفاجئ”.

ويضيف، يسبب الإدمان على الجعة ارتفاع مستوى ضغط الدم ويضر الغدد الصماء. لذلك قد يصاب الشخص بالسمنة الحشوية واضطراب عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، ويصاب بالنوع الثاني من مرض السكري.

ومن جانبها تشير الدكتورة ماريا ماتيوشينا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، إلى أنه يجب الا ننسى صحة الكبد. لأنه إذا تناول الشخص اكثر من 300 ملليلتر من الجعة مرتين في الأسبوع، فليس مستبعدا إصابته بمرض الكبد الدهني الكحولي، الذي يتطور لاحقا إلى تليف الكبد. وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي الإفراط بتناول الجعة، إلى الإصابة بالتهاب البنكرياس المزمن والتهاب المعدة والقرحة.

المصدر: نوفوستي

Shares

The post ماذا يحصل للجسم عند تناول الجعة يوميا؟ first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا