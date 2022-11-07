بدء إطلاق ايباد اير بمعالج M2 في الأسواق العربية – وهذه الأسعار!

بدأت ابل إطلاق أجهزة ايباد برو 2022 الجديدة بمعالج M2 في الأسواق العربية وبات الآن متاحاً للشراء بعد الإعلان عنه خلال الآونة الأخيرة.

الأجهزة الجديدة بدأت في الوصول إلى المستخدمين الذين قاموا بطلبها مسبقاً في دول محددة، كما باتت الأجهزة متاحة كذلك على متجر ابل الإلكتروني وعدة متاجر أخرى رقمية فضلاً عن متاجر التجزئة.

في الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال يبدأ سعر ايباد برو 2022 بمعالج M2 من 3299 دولار أمريكي لنسخة 11 إنش، أما نسخة 12.9 إنش فيبدأ سعرها من 4599 دولار أمريكي. هذه أسعار النسخة الأساسية تبدأ من 128 جيجابايت. نفس الأسعار هي ذاتها بالريال السعودي داخل المملكة العربية السعودية.

أجهزة ايباد برو الجديدة بمعالج M2 متوفرة بلونين هما: الفضي والرمادي، وخمس سعات تخزينية مختلفة هي: 128 و 256 و 512 جيجابايت بالإضافة إلى 1 و 2 تيرابايت.

أجهزة ايباد برو الجديدة تحتوي على عدد من التحديثات الجديدة في مقدمتها تبني معالج جديد وهو معالج ابل M2 بالإضافة إلى تقنية التحويم بقلم ابل للتفاعل مع الشاشة عن بعد بالقلم وكذلك

أجهزة ايباد برو 2022 سوف تدعم الاتصالات اللاسلكية السريعة سواء كان ذلك اتصال الوايفاي Wi‑Fi 6E وهو أسرع اتصال وايفاي موجود حالياً ويتيح الاتصال بالإنترنت ونقل الملفات والصور والفيديو بشكل سريع، أو شبكات الجيل الخامس 5G في النسخ التي تدعم إضافة شريحة اتصال.

جدير بالذكر أن النسخة الداعمة للجيل الخامس 5G والتي يمكن إضافة شريحة اتصال إليها مع الوايفاي يزيد سعرها حوالي 200 دولار أمريكي عن النسخة الداعمة للوايفاي فقط. (هذا يعادل نحو 600 ريال سعودي أو درهم إماراتي).