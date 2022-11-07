هاتف Oppo A98 قد يمتاز بشاشة منحنية وكاميرا 108MP وشاحن 67 وات!

يبدو أن شركة أوبو – Oppo تعمل على أحد أقوى هواتفها في سلسلة A متوسطة المدى إذ ترددت بعض الشائعات التي مصدرها Digital Chat Station على موقع Weibo الصيني أن الهاتف القادم للشركة من سلسلة A سيكون أحد أقوى هواتف الفئة المتوسطة على الإطلاق.

كشف التسريب أن هذا الهاتف سيحتوي على شاشة منحنية تمتاز بفتحة مثقبة من أجل إيواء كاميرا صور السيلفي وسوف يتمتع الهاتف بكاميرا رئيسية ذات دقة عالية بعدد كبير جداً من الميجابكسل وشحن سلكي فائق السرعة.

لسنا متأكدين بعد من اسم الهاتف، ولكن بناءً على تسريب DCS الذي يتوافق مع التسريب على موقع Weibo يبدو أن الهاتف القادم سيحمل اسم Oppo A98.

مواصفات هاتف Oppo A98 المحتملة

أفادت المعلومات المُسربة أن هذا الهاتف سيحتوي على شاشة بمعدل تحديث 120Hz تتمتع بدقة +FHD مع ميزة تعتيم تبلغ 2160Hz وسيأتي الهاتف بنسبة كبيرة من مساحة الشاشة إلى الهيكل حيث يبلغ مساحة الحافة السفلية حوالي 3.3x ملم فقط.

يُقال أن هاتف Oppo A98 سيتم تزويده بمعالج كوالكم متوسط المدى الذي يحمل رقم طراز SM7325 وهذا هو رقم طراز المعالج الشهير Snapdragon 778G SoC. ومع ذلك لم يتطرق التسريب للحديث عن تفاصيل الذاكرة العشوائية أو سعة التخزين.

من حيث القدرات البصرية، سوف يتمتع الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة عالية تبلغ 108 ميجابكسل. ولكن مرة أخرى، لم يذكر التسريب مواصفات الكاميرات الأخرى على الهاتف أو حتى ما هي دقة كاميرا الصور الشخصية الأمامية.

سيتم تجهيز الهاتف ببطارية ضخمة سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 67 وات، وبهذا يكون هاتف Oppo A98 أحد أسرع هواتف شركة أوبو في الفئة المتوسطة من حيث سرعة الشحن.

يزعم التسريب أيضاً أن العلامة التجارية الصينية تستعد من أجل طرح مجموعة مختلفة من هواتف سلسلة A في السوق الصينية أولاً وبعد ذلك سيلحقها إطلاق في السوق العالمية.

جدير بالذكر أننا على يقين بأن الشركة تعتزم إطلاق سلسلة Reno 9 الجديدة خلال شهر نوفمبر الجاري، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن هواتفها القابلة للطي الجديدة Find N و Find N Flip قبل نهاية العام.