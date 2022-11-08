تصميم أنيق ومواصفات متواضعة – OnePlus تُعلن عن هاتف الفئة المتوسطة Nord N300 5G

بفضل هواتف سلسلة Nord ميسورة التكلفة استطاعت شركة OnePlus أن تحقق نجاحاً كبيراً في سوق الهواتف الذكية الاقتصادية ومتوسطة المدى التي تستهدف بها مستخدمي الفئة المتوسطة وذوي الدخل المحدود.

واليوم لدينا هاتف جديد مميز مثير للإعجاب، وهو هاتف OnePlus Nord N300 5G أحدث هواتف الفئة الاقتصادية من العلامة التجارية الصينية.

يمتاز هاتف OnePlus Nord N300 5G بتصميم مذهل

يحتوي الهاتف على شاشة قياس 6.56 إنش بدقة +HD بمعدل تحديث 90Hz. من المتوقع أن توفر هذه الشاشة صوراً رائعة بفضل دعمها لمجموعة وساعة من التدرجات اللونية. أيضاً معدل التحديث المرتفع يوفر تجربة استخدام سلسة أثناء التنقل على الشاشة.

تم تجهيز هاتف Nord N300 5G بمعالج ميديا تيك الاقتصادي Dimensity 810 SoC وهو معالج جديد من الشركة التايوانية تم بناءه بالاعتماد على دقة تصنيع 6 نانوميتر.

هذا المعالج يحتوي على ثماني نوى معالجة مركزية ARM Cortex A-78 مسجلة تردد سرعته 2.4 جيجاهرتز، مما يعني أن الهاتف سيكون قادراً على توفير أداء جيد. جميع شرائح Dimensity من شركة ميديا تيك توفر أداء مذهل بغض النظر عن نوع الشريحة المستخدمة.

ربما الجانب السلبي الوحيد في الهاتف هو احتواؤه على ذاكرة وصول عشوائي صغيرة بسعة 4 جيجابايت فقط، مما يعني أنك لن تتمكن من تشغيل جميع عناوين الألعاب الحديثة بسلاسة تامة على إعدادات رسومية عالية.

يحتوي الهاتف على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، وعلى الرغم من كونها سعة تخزين ضئيلة ولكن سيكون بإمكانك توسيعها بواسطة بطاقات الذاكرة الخارجية microSD بمساحة تصل إلى 1 تيرابايت كحد اقصى. أيضاً يحتوي الهاتف على مقبس 3.5 ملم لسماعات الرأس وهي الميزة التي أصبحت تفتقر إليها جميع الهواتف الرائدة ومتوسطة المدى.

إحدى أبرز مواصفات الهاتف هي البطارية إذ يحتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة وبالتأكيد هي سعة شحن كافية للاستخدام على مدار يوم كامل بدورة شحن واحدة.

بالنسبة لسرعة الشحن فإن هاتف OnePlus Nord N300 5G يدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 33 وات. في الواقع هذه هي أعلى سرعة شحن متاحة في جميع الهواتف التي تندرج تحت هذه الشريحة السعرية.

بالانتقال إلى الكاميرا سنجد كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، جنباً إلى جنب مع عدسة لاستشعار العُمق بدقة 2 ميجابكسل. وبالتالي فإن الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل هي التي ستتكفل بالعمل للحصول على صور جيدة.

سيكون الهاتف متوفر على مستوى العالم ولكن في الوقت الحالي هو متاح فقط للصين بسعر يصل إلى 228$ دولار أمريكي وهو سعر جيد جداً بالنظر إلى مواصفات الهاتف.