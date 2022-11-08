تحديث iOS 16.1.1 قادم قريباً وهذه أهم ملامحه!

يبدو أن ابل تعمل على تحديث جديد للايفون والايباد قد يصدر قريباً وهو تحديث iOS 16.1.1 الذي يتم اختباره حالياً داخل ابل استعداداً لإطلاقه.

كعادة التحديثات الفرعية من هذا النوع، لن يقوم هذا التحديث بإضافة مزايا جديدة واضحة في النظام بل سيقوم باستهداف عدة مشاكل بالإصلاح كما سيعمل على دعم استقرار النظام بصورة أكبر.

من المشاكل التي سوف يعمل تحديث iOS 16.1.1 على حلها هي مشكلة في منصة تُسمى SKAdNetwork وهي منصة خاصة بعرض وتحليل نتائج الحملات الإعلانية للمعلنين على أحهزة ابل.

من الأمور الأخرى التي قد تعمل ابل على حلها هي مشكلة الاتصال بالوايفاي بعد التحديث إلى iOS 16.1 وهي مشكلة ظهرت مؤخراً وفيها يُفقد الاتصال بالوايفاي بشكل تلقائي دون سبب واضح إلا لخلل في النظام.

هذا التحديث قد يصدر من ابل خلال الآونة القادمة بشكل مباشر دون إطلاق نسخ تجريبية منه كما هو معتاد. التحديث يتم اختباره حالياً بواسطة مهندسي ابل ومن المتوقع إطلاقه في غضون إسبوعين.

تحديثات أخرى قادمة ..

حالياً، تتيح ابل النسخة التجريبية من تحديث iOS 16.2 والذي سوف يضيف تطبيق Freeform الجديد إلى الايفون والايباد كما سيعيد تصميم تطبيق الأجهزة المنزلية Home وغير ذلك. من المقرر إطلاق هذا التحديث في منتصف ديسمبر المقبل.

لاحقاً سوف تقدم ابل للجمهور تحديث iOS 16.3 وسوف يتم إطلاقه في شهر فبراير أو مارس من العام المقبل، وفقاً للخطة الزمنية المسربة للتحديثات التي نشرتها صحيفة بلومبيرج الأمريكية.