تحديث تيليجرام جديد – ميزة الموضوعات وتحويل الصوت إلى نص ومزايا أخرى!

أطلق تيليجرام تحديث جديد يحتوي على عدد من المزايا والتغييرات المهمة على رأسها ميزتي الموضوعات وتحويل الصوت إلى نص ومزايا أخرى سوف نتعرف عليها.

ميزة الموضوعات في المجموعات

هي ميزة ستكون مفيدة للغاية داخل المجموعات، وستكون متاحة للمجموعات التي يزيد عددها عن 200 عضو.

هذه الميزة تتيح للأعضاء إنشاء موضوعات داخل المجموعة ثم النقاش داخلها بشكل يشبه المنتديات، عند تفعيل هذه الخاصية سيمكن أيضاً عرض الرسائل بطريقة الموضوعات.

ميزة تحويل الصوت إلى نص

هي ميزة تتيح تحويل الصوت إلى نص سواء كانت رسائل صوتية أو حتى تحويل الصوت داخل مقاطع الفيديو إلى رسائل نصية.

هذه الميزة لن تكون متاحة لجميع المستخدمين، بل ستكون متاحة فقط لأعضاء تيليجرام المميز Telegram Premium ذي الاشتراك المميز المدفوع. باقي المزايا ستكون متاحة للجميع.

وضع ليلي جديد في الايفون

تيليجرام أضاف تحديثات للأوضاع الليلية للمستخدمين على الايفون والايباد وذلك لجعل الألوان أكثر توازناً مع تأثيرات ضبابية أفضل أثناء التمرير في المحادثات.

تحسينات متعددة في التصميم

هناك تحسينات متعددة في الواجهة الخاصة بالتطبيق كسهولة التحكم في حجم الخط على الأندرويد، وسحب الرسائل لليسار للرد عليها، وهناك كذلك مجموعة جديدة من الوجوه التعبيرية الجديدة والوجوه التفاعلية.

الحصول على المميزات الجديدة لا يتطلب فقط سوى تحديث التطبيق من متجر جوجل بلاي لأجهزة الأندرويد، ومتجر الآب ستور لأجهزة الايفون والايباد.

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