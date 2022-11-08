سامسونج قد تُطلق سلسلة مختلفة كلياً من الهواتف الرائدة العام القادم!

منذ عدة أيام قليلة تم رصد هاتف غامض لشركة سامسونج على إحدى مواقع منظمات الشهادات التجارية يحمل رقم طراز SM-K741B/DS وهذا جاء مباشرةً بعد رصد هاتفين آخرين على نفس الموقع بأرقام طُرز SM-K746B / DS و SM-K748B/DS.

وعلى الرغم من عدم توافر أي معلومات دقيقة أو أية تفاصيل حول هذه الهواتف، إلا أن هناك بعض الشائعات التي ألمحت إلى احتمالية وجود خط رئيسي جديد من منتجات الشركة في سوق الهواتف الذكية من أجل عام 2023.

يُقال أنه خلال اجتماع الشركة مع شركائها التجاريين الشهر الماضي ذكرت سامسونج أنها تعمل على “تقديم سلسلة S جديدة تعزز من تجربة المستخدم بشكل أفضل وتمنح هوية مُسمى جالكسي المزيد من الأفضلية”.

سامسونج في طريقها لطرح سلسلة ثالثة من الهواتف الرائدة العام المقبل

هذه العبارة لا تشير إلا احتمال واحد وهو أن الشركة في مسعاها لتحسين سلسلة جالكسي S23 القادمة العام المقبل. في الوقت الحالي، سامسونج لا تمتلك سلسل هواتف ذكية بحرف K وبالتالي من الممكن أن تكون سلسلتها التالية من الهواتف الغامضة التي تم رصدها تشتمل على هذا الحرف.

ربما هذا يعني أن الشركة في طريقها لطرح سلسلة رئيسية ثالثة بجانب كل من جالكسي S وجالكسي Z العام القادم. ومع ذلك، بعض الشائعات ألمحت إلى أنه من الممكن أن تكون السلسلة المعنية هي عبارة عن هواتف جديدة من سلسلة FE رخيصة الثمن.

بالطبع، هذه ما هي إلا مجرد تكهنات وشائعات، ولكن بكل تأكيد سامسونج تريد زيادة مبيعات هواتفها الذكية الرائدة خاصة وأنها الهواتف الوحيدة التي لديها القدرة على تحقيق أكبر قدر من الأرباح مقارنة بهواتف الفئة المتوسطة والاقتصادية.

تريد سامسون شحن 270 مليون هاتف ذكي خلال عام 2023، وهو معدل منخفض نسبياً وفقاً لمعايير الشركة. ولكن الفكرة هنا هي أنه من الممكن أن تتمكن سامسونج من بيع المزيد من الهواتف الرائدة التي تحقق العائد الأعلى من الأرباح بدلاً من التركيز على زيادة عدد الهواتف المشحونة. باختصار الشديد “الربح الأكبر أفضل من المبيعات الأكثر”.

تفكر سامسونج في بيع 60 مليون وحدة من هواتفها الرائدة العام المقبل، وهذا العدد بمثابة طموح كبير للشركة بالنظر إلى مبيعات كل من جالكسي S وجالكسي Z المتدنية خلال العام الجاري. ربما حيلة سامسونج هذه المرة هي أن تتمكن من طرح سلسلة هواتف رئيسية ثالثة لابتلاع حصة أكبر من سوق الهواتف الرائدة.

من المتوقع أن تُعلن سامسونج عن هواتف سلسلة جالكسي S23 في وقت مبكر من عام 2023 وكعادتها هذه السلسلة تتألف من ثلاث هواتف: جالكسي S23 وجالكسي S23 بلس وجالكسي S23 الترا. الأخير هو الأكثر تميزاً بين الثلاثي بفضل الكاميرا الأفضل وقلم S-Pen المدمج.