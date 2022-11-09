تسريب مواصفات الكاميرا والبطارية لهاتف سامسونج جالكسي A14

سامسونج تمتلك مخزوناً هائلاً من الهواتف الذكية التي تستهدف مستخدمي الفئة المتوسطة والاقتصادية. وغني عن القول، فهي قد تكون بالفعل أفضل الهواتف على الإطلاق لهذه الشريحة من المستخدمين، خاصة عند النظر إلى فترة الدعم البرمجي التي توفرها الشركة.

خلال الأسابيع القليلة الماضية بدأنا نرصد بعض الشائعات المتعلقة بهاتف سامسونج المرتقب جالكسي A14 ولكننا لم نكن متأكدين من صحة هذه الشائعات نظراً لأن مصدر هذه الشائعات لم يكن موثوقاً بنسبة 100%.

اليوم، لدينا تسريب من مصدر موثوق وهو موقع Galaxy Club الذي كشف عن مواصفات الكاميرا والبطارية لهاتف سامسونج القادم، جالكسي A14. ومن خلال هذا التقرير سوف نستعرضها لكم بشكل مُفصل.

تسريب مواصفات هاتف جالكسي A14

تعتبر هواتف سلسلة “جالكسي A” من أشهر هواتف الفئة المتوسطة على مستوى العالم. وخلال عام 2022 الجاري طرحت الشركة العديد من الهواتف الذكية ضمن هذه السلسلة، بما في ذلك هاتف جالكسي A53 الذي يقف شامخاً نداً بند في وجه هاتف جوجل بيكسل 6a ومزود بعدد كبير من الميزات الرائعة التي قد تجعله حتى أفضل من المنافس والأكثر استحقاقاً للترقية.

ولكن الآن، دعونا نركز على هاتف جالكسي A14 المتوقع إطلاقه خلال وقت قريب. من خلال التسريبات السابقة أصبح لدينا فكرة عن بعض مواصفات الهاتف والتي تشتمل على احتوائه على مقبس 3.5 ملم لسماعة الرأس – الميزة التي تفتقدها أغلب هواتف الفئة العليا – وسيأتي بشاشة تمتاز بتصميم على شكل حرف U وعلى الأرجح سيحتوي على جانب خلفي بلمسة نهائية لامعة.

بالنظر إلى التسريبات، من الواضح أن الهاتف سيأتي بتصميم كاميرا خلفية فردية بارزة من الغطاء الخلفي، مما يعني أنه لن يكون هناك نتوء لاحتواء الكاميرا. بدأت سامسونج تعتمد هذا التصميم مع جميع هواتفها الأخيرة، وهو بالفعل تصميم أنيق جداً. وفي الواقع، هذا هو نفس التصميم التي ستأتي عليه هواتف سلسلة جالكسي S23.

وفقاً لتقرير موقع Galaxy Club فإن هاتف جالكسي A14 يحتوي على بطارية برقم طراز EB-BA146ABY والتي تم تصنيفها بسعة 4900 مللي أمبير في الساعة كسعة نموذجية. وبهذا الشكل من المتوقع أن يتم تسويق الهاتف تجارياُ بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

أصبحت سعة 5000 مللي أمبير في الساعة بمثابة سعة قياسية مع أغلب هواتف المتوسطة. لذا، من الجيد رؤية هاتف سامسونج الاقتصادي التالي يمتاز بهذه السعة لأنها تعني أنك ستكون قادراً على استخدام الهاتف على مدار يوم كامل بدورة شحن واحدة.

أما بالنسبة للبصريات، يُقال أن الهاتف مُزود بمستشعر كاميرا رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وربما يكون هذا هو نفس المستشعر الذي تم استخدامه مع هاتف جالكسي A13. للأسف لم يذكر التسريب مواصفات الكاميرات الأخرى، ولا حتى دقة الكاميرا الأمامية.

من المتوقع أن يحتوي الهاتف على شاشة FHD وعلى الأرجح سيتم بيعه في نطاق سعري يتراوح من 200$ إلى 250$ دولار أمريكي تقريباً. وهو بالتأكيد سعر مناسب جداً بالنظر إلى مواصفات الهاتف.