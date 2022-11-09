هاتف جالكسي S23 ألترا لن يأتي بحواف موحدة على طول الجوانب!

يبدو أن التسريبات التي حصلنا عليها الأسابيع الماضية لهاتف سامسونج جالكسي S23 ألترا لم تكن دقيقة بنسبة 100% والتي أفادت بأن الهاتف قد يحتوي على حواف موحدة على جميع جوانب الهاتف.

يُقال أن الهاتف الرائد لشركة سامسونج القادم سيحتوي بالفعل على حواف نحيفة، ولكن الحافة السفلية ستكون أكثر سُمكاً من بقية الحواف الأخرى.

سامسونج جالكسي S23 ألترا سيحتوي على حافة سفلية سميكة

تم تسريب مجموعة من العروض لهاتف جالكسي S23 ألترا مؤخراً بواسطة 91Mobile والتي أظهرت أن الهاتف يحتوي على حواف متساوية على الجوانب الأربعة للشاشة.

التصميم الموحد للحواف يمنح الهاتف مظهر أكثر أناقة. وقد أطلقت سامسونج كل من جالكسي S22 وجالكسي S22 بلس بحواف متناسقة ومتساوية على الجوانب الأربعة، ولكن لم يأتي هاتف جالكسي S22 الترا بحواف متساوية.

حيث احتوى الهاتف الرائد على حافة سفلية سميكة بعض الشيء مقارنة بالحواف الثلاثة الأخرى. ومع التسريبات الأخيرة التي ذكرت أن الرائد القادم قد يحتوي على حواف متساوية جعلت الجميع في حالة سعادة وتأهب لرؤيته على أرض الواقع.

ولكن يبدو أننا علقنا آمالنا على معلومات غير صحيحة. حيث ذكر Ice Universe من خلال تغريدة جديدة له على موقع تويتر أن الهاتف الرائد لن يحتوي على حواف متساوية، ولا تزال الحافة السفلية أكثر سُمكاً مقارنة بالحواف الأخرى.

ومؤخراً فقط، قام OnLeaks بنشر عروض جديدة بعد أن تأكد من صحة معلومات Universe وقد أظهر من خلال العروض أن الهاتف يحتوي على حافة سفلية سميكة أو بمعنى أقرب للصحة هي ليست نحيفة مثل الحافة العلوية والحواف الجانبية.

بالرغم من ذلك، لا تزال الحافة السفلية أكثر نحافة من الحافة السفلية على هاتف جالكسي S22 ألترا، وهو أمر مرحب به بكل تأكيد، ولكننا نتحدث هنا عن أجزاء من الملليمتر فقط.

العروض الجديدة تكشف عن احتواء الهاتف على إطارات معدنية أنحف على الجوانب الأربعة ومن الواضح أن الزوايا والأركان أصبحت دائرية بشكل أكبر مما يجعل من حمل الهاتف والتحكم به أكثر سهولة. فمن المعروف أن الحواف الحادة غير مريحة عند الإمساك بالهاتف، خاصة في الوضع الأفقي.