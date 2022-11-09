مميزات ايفون 15 – إليك أبرز الشائعات المبكرة حتى الآن!

لم يكد الإعلان رسمياً عن هواتف ايفون 14 يمر حتى بدأ مسلسل التسريبات الخاصة بهواتف ايفون 15 القادمة العام المقبل، وهنا نستعرض أبرز الشائعات حولها.

منفذ USB C

بالإجبار وليس الاختيار، سوف يتم إطلاق هواتف ايفون 15 بمنفذ USB C وليس منفذ Lightning وذلك خضوعاً للقوانين المنظمة في دول الاتحاد الأوروبي والبرازيل ودول أخرى.

التخلي عن الأزرار التقليدية

بدلاً من الأزرار الجانبية ذات التصميم التقليدي، سيكون هناك أزرار أخرى في ايفون 15 تحاكي ملمس الأزرار التقليدية وأقرب مثال عليها زر Home أو زر ملمس لوحة اللمس في ماك عند الضغط عليها.

الجزيرة التفاعلية لكل الإصدارات

ميزة الجزيرة التفاعلية Dynamic Island سوف تكون متاحة لكافة إصدارات ايفون 15 العام المقبل عوضاً عن جعلها مقتصرة فقط على إصدارات برو.

نفس المقاسات لكل الأجهزة

هواتف ايفون 15 وايفون 15 برو ستأتي العام المقبل بنفس مقاسات الإصدارات الحالية وهي 6.1 إنش أو 6.7 إنش.

ايفون 15 ألترا

عوضاً عن اسم “برو ماكس” للإصدار الأغلى والأكبر من الايفون، سوف تسميه ابل “ألترا Ultra” ربما اختصاراً للاسم وجعله أكثر تميزاً.

المعالج

هواتف ايفون 15 برو/ألترا العام المقبل سوف تعمل بمعالج A17 المنتظر الذي سيكون بمعمارية 3 نانومتر الجديدة. أما أجهزة ايفون 15 العادية فسوف تعمل بمعالج A16 المستخدم حالياً في ايفون 14 برو.



رفع حجم الذاكرة العشوائية RAM

هواتف ايفون 14 وايفون 14 برو حالياً تعمل جميعها بذاكرة عشوائية بحجم 6 جيجابايت، في هواتف iPhone 15 و iPhone 15 Pro/Ultra قد يتم رفع الذاكرة العشوائية إلى 8 جيجابايت لتمييزها أكثر عن الإصدارات العادية. (حجم الرام في هواتف الايفون).

عدسات تكبير

في هواتف ايفون 15 سيكون سيكون هناك عدسات تكبير من نوع بيرسكوب Periscope والتي تتيح عمل تكبير بصري أضعافاً مضاعفة دون التأثير على جودة وثبات الصورة، ربما حتى 10 مرات أو يزيد، على الأغلب أيضاً أن تلك العدسة ستكون متاحة في الإصدارات الأغلى.

كانت هذه أبرز الشائعات حول مميزات ايفون 15 وايفون 15 برو المنتظر قدومها نهاية العام المقبل.