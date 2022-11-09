معالج Snapdragon 8 Gen 2 من كوالكم سيقدم قفزة في الأداء بنسبة 20%

بناءً على ما ذكره Yogesh Brar – أحد المُسربين المشهورين على موقع تويتر – فإن معالج كوالكم التالي Snapdragon 8 Gen 2 SoC سيقدم قفزة نوعية على صعيد مستوى الأداء قد تتجاوز نسبتها 20% تقريباً مقارنة بأداء معالج Snapdragon 8+ Gen 1 SoC. وأضاف أن الكفاءة الإجمالية في مستوى الطاقة بين المعالجين ستكون متشابهة إلى حد كبير.

معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC أقوى من سابقه بفارق 20%

لحسن الحظ أن معالج Snapdragon 8+ Gen 1 SoC يعمل في ظل درجات حرارة باردة ومنخفضة مقارنة بدرجة حرارة معالج Snapdragon 8 الجيل الأول.

وبالتالي إذا كان معالج الجيل التالي من الشركة قادراً على العمل بنفس درجة حرارته، فهي بالتأكيد أخبار في غاية الروعة لأنها تعني العديد من الميزات الإيجابية لصالح هواتف الفئة الرائدة التالية.

هناك اختلافات واضحة وصريحة بين معالج Snapdragon 8 Gen 1 ومعالج Snapdragon 8+ Gen 1 ولكي نكون صادقين معكم، فدائماً نحن نُرحب بأي قفزة في الأداء حتى وإن كانت مجرد جرعة طفيفة جداً. ولكن بشرط واحد وهو ألا تؤثر زيادة الأداء سلبياً على كفاءة الطاقة ودرجات الحرارة.

فقط للتذكر، تم تصنيع معالج Snapdragon 8 Gen 1 بواسطة شركة سامسونج، بينما تم تصنيع Snapdragon 8+ Gen1 بواسطة شركة TSMC وبالتأكيد سيكون الأمر أفضل إذا جاء معالج Snapdragon 8 Gen 2 من شركة TSMC.

على كل حال، هذه هي ليست المرة الأولى التي نسمع فيها بعض الأخبار عن معالج كوالكم التالي. فقد ذكر أحدي المُسربين الآخرين أن المعالج سوف يتضمن معالج رسومي مُحسن ومعالج صور أفضل وشريحة ووحدة معالجة عصبية مُحسنة.

المعالج الجديد القادم من كوالكم سيتم تصنيعه على يد شركة TSMC بدقة تصنيع 4 نانوميتر. وسيشتمل على بنية مكونة من أربع مجموعات.

جميع المعالجات السابقة كانت تستخدم بنية مكونة من ثلاث مجموعات. ومن المتوقع أن تستخدم كوالكم ثلاث نوى عالية الكفاءة من نوع Cortex-A510 بتردد سرعته 2.0 جيجاهرتز، ونواتان عالية الأداء Cortex-A710 بتردد 2.8 جيجاهرتز ونواة واحدة Cortex-A715 بتردد 2.85 جيجاهرتز. أيضاً سيشتمل المعالج على نواة أخيرة Cortex-X3 بتردد سرعته 3.2 جيجاهرتز.

من المتوقع أن يصل معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC في المستقبل القريب، وتحديداً قبل نهاية العام الجاري. أعتقد أنه سيتم الكشف عن المعالج خلال شهر نوفمبر الحالي.