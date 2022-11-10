من جديد – تسريب يؤكد مواصفات هاتف OnePlus 11 Pro المُرتقب!

من جديد تتوالي تسريبات هاتف OnePlus 11 Pro الذي يحمل رقم طراز PHB110 ولكن هذه المرة تأتي التسريبات من قِبل Abhishek Yadav الذي يدّعي أنه حصل على معلوماته من منظمة DCS.

في الواقع لسنا متأكدين مما إذا كان الهاتف القادم لشركة ون بلس سيأتي باسم OnePlus 11 أم OnePlus 11 Pro ولكن من خلال التسريبات السابقة علمنا أن الشركة تخطط لإطلاق هاتف رائد واحد العام المقبل.

على كل حال، التسريبات التي حصلنا عليها مؤخراً تؤكد صحة التسريبات التي حصلنا عليها الشهر الماضي من قِبل 91Mobile لذا، من المحتمل أن تكون هذه المعلومات تحمل مواصفات الهاتف الحقيقية.

سيعمل الهاتف بواسطة معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen2 ومن المتوقع أن تزيح شركة كوالكم النقاب عن هذا المعالج في وقت ما خلال شهر نوفمبر.

بالإضافة إلى ذلك سيحتوي الهاتف على فتحة ثقب في الركن العلوي الأيسر من الشاشة من أجل كاميرا الصور الشخصية، وهذه هي نفس المعلومة التي حصلنا عليها أيضاً من عروض CAD المُسربة للهاتف الشهر الماضي.

أما بالنسبة للشاشة فهي ستكون عبارة عن لوحة عرض LTPO بدقة +QHD قياس 6.7 إنش وستكون شاشة OLED منحنية بمعدل تحديث مرتفع يبلغ 120Hz.

سيدعم هاتف OnePlus 11 Pro الشحن السلكي بقدرة 100 وات

سيستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة وسيدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 100 وات، وبالتأكيد سيكون داعماً للشحن اللاسلكي. لسنا متأكدين من سرعة الشحن اللاسلكي ولكن إذا التزمت الشركة بنفس سرعة الشحن المعتادة فهذا يعني أن الهاتف قد يدعم الشحن اللاسلكي بسرعة 50 وات.

للتذكير فقط، هاتف OnePlus 10 Pro يدعم الشحن السلكي بقدرة 80 وات، في حين أن هاتف OnePlus 10T يدعم الشحن السلكي بقدرة 150 وات.

التفاصيل الأخيرة التي شاركها المصدر تشتمل على مواصفات الكاميرا إذ يبدو أن الهاتف سيحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بعدسة 48 ميجابكسل وعدسة أخرى بدقة 32 ميجابكسل.

من المحتمل أن تكون عدسة 48 ميجابكسل هي العدسة واسعة المجال، بينما ستكون عدسة 32 ميجابكسل هي الخاصة بعدسة تيليفوتوغرافي للتقريب. أيضاً سيتم ضبط ألوان الكاميرا بواسطة شركة Hasselblad.

سيتم شحن الهاتف بواسطة واجهة OxygenOS 13 المستندة على نظام أندرويد 13 ومن المقرر أن يصبح الهاتف رسمياً في وقت ما خلال الربع الأول من العام المقبل.