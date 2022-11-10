كاميرا هاتف جالكسي S23 ألترا ستكون الأقوى بلا منافس!

سيحصل هاتف جالكسي S23 ألترا على أفضل وأهم ترقية من شركة سامسونج منذ سنوات. ليس فقط بسبب انتقال الشركة إلى مستشعر جديد بدقة أعلى 200 ميجابكسل بدلاً من المستشعر المُعتاد بدقة 108 ميجابكسل التي تستخدمه الشركة منذ هواتف سلسلة جالكسي S20، ولكن أيضاً لأن سامسونج قامت بتحسين برامج الكاميرا وخوارزميات معالجة الصور بشكل كبير.

بناءً على تسريب Ice Universe الأخير فإن هاتف جالكسي S23 ألترا سوف يتمتع بكاميرا بدقة 200 ميجابكسل “لا مثيل لها”. جدير بالذكر أن سامسونج هي الشركة الوحيدة حتى الآن المُصنعة لكاميرات بدقة 200 ميجابكسل من أجل الهواتف الذكية.

طرحت الشركة الكورية أول مستشعر بدقة 200 ميجابكسل في سبتمبر من العام الماضي وهو المستشعر المُلقب بــ ISOCELL HP1، بعد ذلك، في مايو الماضي أعلنت عن مستشعر ISOCELL HP3 وهو مستشعر آخر بدقة 200 ميجابكسل أيضاً. المستشعر الثاني هو الأصغر حجماً ويحتوي على وحدات بكسل أصغر من المستشعر الأول.

تابعت سامسونج تقدمها في طرح حلول كاميرات 200 ميجابكسل حتى أعلنت منذ أسابيع قليلة عن مستشعر ISOCELL HPX ويُقال أن هذا المستشعر سيكون حصري لهواتف الشركات الصينية وتم تحسينه بشكل خاص من أجل هواتف شركة شاومي المستقبلية.

أما بالنسبة لهاتف جالكسي S23 ألترا، فعلى الأرجح سوف يحتوي على مستشعر كاميرا جديد باسم ISOCELL HP2 وهو رابع مستشعر لشركة سامسونج بدقة 200 ميجابكسل.

بدون أدنى شك، سيكون مستشعر ISOCELL HP2 هو أفضل مستشعر كاميرا بدقة 200 ميجابكسل من شركة سامسونج وسيقدم قفزة كبيرة في قدرات التصوير الفوتوغرافي مقارنة بالحلول السابقة التي تأتي بنفس الدقة.

وقال Universe في تغريدته أن الشركة الكورية قررت أخيراً أن تمنح الكاميرا الرئيسية على هاتفها الرائد التالي القوى الحقيقية للاستفادة من قدرات المستشعر التالي وسيتم ذلك عبر عدد هائل من التحسينات التي حصل عليها المستشعر أثناء عملية التطوير.

يُقال أن هواتف الجيل التالي من سامسونج سوف تتمتع بقدرات أفضل في مجال التصوير الليلي وتسجيل الفيديو لدرجة أنه سيكون من السهل على أي شخص التمييز بين عينات الكاميرا التي يُمكن الحصول عليها على هاتف جالكسي S22 ألترا والرائد التالي جالكسي S23 ألترا بسبب كمية التحسينات التي سيحصل عليها الهاتف الثاني.

أيضاً من المتوقع أن تحصل كاميرا التكبير المُقربة بمعدل 3x و 10x على المزيد من التحسينات لتوفير صور أعلى جودة. ومع ذلك، ستستمر سامسونج في الاعتماد على نفس المستشعر الذي يأتي بدقة 10 ميجابكسل. ولكن على هاتف جالكسي S23 ألترا تم تحسين دقة الألوان وخوارزمية معالجة الصور وهي العوامل التي تلعب دور أكثر أهمية من الدقة عندما يتعلق الأمر بجودة الصور.