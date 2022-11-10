إطلاق تحديث iOS 16.1.1 لحل مشاكل في الايفون والايباد

قامت ابل رسمياً بإطلاق تحديث iOS 16.1.1 لهواتف الايفون وتحديث iPadOS 16.1.1 لأجهزة الايباد لحل بعض المشاكل التي تواجه المستخدمين خلال الآونة الأخيرة.

يأتي هذا التحديث بعد فترة وجيزة من إطلاق تحديث iOS 16.1 والذي أضاف عدة مزايا لكنه على الجانب الآخر أزعج بعض المستخدمين بسبب مشكلة في الاتصال بالوايفاي.

لم تحدد ابل أية مشاكل تحديداً يقوم تحديث iOS 16.1.1 بحلها لكن وفقاً لتقارير سابقة فإن ابل تستهدف به مشكلة في منصة تُسمى SKAdNetwork وهي منصة خاصة بعرض وتحليل نتائج الحملات الإعلانية للمعلنين على أحهزة ابل.

لم تشر آبل إلى حل مشكلة انقطاع الاتصال بشكل عشوائي بالوايفاي، وهي مشكلة شاعت بعد إطلاق تحديث iOS 16.1 وتم رصد الكثير منها على منتدى ابل للدعم الفني وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

التحديث ليس كبير الحجم فهو يبلغ فقط نحو 350 ميجابايت، ويمكن التحديث هوائياً على الايفون والايباد بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software updates لتنزيل التحديث وتثبيته ثم إعادة تشغيل الايفون أو الايباد.

جدير بالذكر أن هذا التحديث تم إطلاقه مباشرةً دون المرور على فترة تجريبية Beta كما هو معتاد، فقط قامت ابل باختباره داخلياً ثم قامت بإطلاقه وذلك قد يفسره رغبة ابل الملحة لاستهداف المشاكل التي يحلها التحديث بشكل عاجل.

بطبيعة الحال ننصح بسرعة التحديث إلى iOS 16.1.1 في أقرب فرصة لحل أي مشاكل خفية أو جلية مثل مشكلة الوايفاي المزعجة للبعض.

نحن الآن في انتظار تحديث iOS 16.2 من ابل والذي لا يزال حالياً في المرحلة التجريبية Beta والمقرر إطلاقه قبل نهاية العام الجاري، ومن أبرز ملامحه إضافة تطبيق Freeform الجديد للكتابة والرسم والتدوين والعمل الجماعي.

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