هاتف بيكسل 7 ميني قيد التطوير وهذه هي مواصفاته المحتملة!

في وقت سابق من العام الجاري طرحت شركة جوجل هاتف بيكسل 6a وهو عبارة عن نسخة مُجردة أرخص سعراً من هواتف بيكسل 6 الأساسية.

اليوم، لدينا تسريب جديد يدّعي بأن الشركة تعمل على نموذج جديد يحمل الاسم الرمزي Lynx (L10). وبالنظر إلى مواصفاته التي تم تسريبها، فعلى الأرجح لن يتم تسويق الهاتف على كونه مجرد خليفة لهاتف بيكسل 6a وإنما المُسمى الأقرب له هو بيكسل 7 ميني. ومن المتوقع أن يشتمل هذا النموذج على مواصفات مميزة مشابهة لهاتف جوجل بيكسل 7 ولكن سيكون أرخص سعراً وبحجم أصغر.

بناءً على تغريدة Kuba Wojciechowski، فإن الهاتف يحتوي على شاشة +FHD بمعدل تحديث 120Hz وسوف يدعم خاصية الشحن اللاسلكي.

بالنسبة لقدرات التصوير الفوتوغرافي فسوف يكون الهاتف مؤهلاً لالتقاط بعض من أفضل الصور الاحترافية بفضل احتوائه على مستشعر Samsung GN1 بدقة 50 ميجابكسل. وهذا هو نفس المستشعر التي استخدمته شركة جوجل مع هاتف بيكسل 7.

بالإضافة إلى ذلك، فسوف يأتي هاتف بيكسل 7 ميني بمستشعر Sony IMX712 كعدسة واسعة المجال بدقة 13 ميجابكسل وسيكون هو نفس المستشعر المستخدم من أجل كاميرا صور السيلفي الأمامية.

علاوة على ذلك، سيحتوي الهاتف على مستشعر تيليفوتوغرافي طراز Sony IMX787 بدقة 64 ميجابكسل من أجل الصور المُقربة.

ذكر Digital Chat Station – مُسرب أخبار شهير على منصة Weibo الصينية – أن هذا الهاتف الجديد يتم تصنيعه بالفعل في الوقت الحالي بواسطة شركة Foxconn الصينية.

ومن المحتمل أن يتم تجهيزه بمعالج جوجل الجديد Google Tensor 2 وهو نفس المعالج المتواجد بداخل هواتف بيكسل 7 وبيكسل 7 برو. أيضاً من المتوقع أن يوفر الهاتف الدعم لتقنية الشحن اللاسلكي.

ومع ذلك، سيمتاز الهاتف بتصميم خلفي من السيراميك بدلاً من التصميم الزجاجي التي جاءت به أخوته الأغلى ثمناً. وسيحتوي الهاتف على شريحة واي فاي نوعها Qualcomm WCN6740 Wi-Fi 6E + BT بدلاً من شريحة Broadcom BCM4389 المستخدمة مع هواتف بيكسل 6 وبيكسل 7.

فقط لسنا متأكدين حتى الآن ما إذا كانت تخطط الشركة لاستخدام مستشعر بصمات الأصابع بالموجات الفوق صوتية مع الهاتف أم أنها ستقرر استخدامه مع هاتف بيكسل 8 برو العام القادم.

بالنسبة لموعد إطلاق هاتف جوجل بيكسل 7 ميني، فغالباً سيتم الكشف عنه خلال النصف الأول من عام 2023، قبل أن يتم الإعلان عن هواتف بيكسل 8 بشهور قليلة.